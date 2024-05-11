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İlk 11 Başladığı Maçta Yine Attı! Arda Güler'den Granada Ağlarına Mükemmel Gol

İlk 11 Başladığı Maçta Yine Attı! Arda Güler'den Granada Ağlarına Mükemmel Gol

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 20:23

Real Madrid'in Granada deplasmanına çıktığı maçta kendine ilk 11'de yer bulan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının ikinci golüne imza attı.

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Arda Güler, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 45+2. dakikada Granada ağlarını havalandırdı.

Arda Güler, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 45+2. dakikada Granada ağlarını havalandırdı.

Arda Güler'in golü 👇

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