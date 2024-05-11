İlk 11 Başladığı Maçta Yine Attı! Arda Güler'den Granada Ağlarına Mükemmel Gol
İlk 11 Başladığı Maçta Yine Attı! Arda Güler'den Granada Ağlarına Mükemmel Gol
Real Madrid'in Granada deplasmanına çıktığı maçta kendine ilk 11'de yer bulan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının ikinci golüne imza attı.
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Arda Güler, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 45+2. dakikada Granada ağlarını havalandırdı.
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