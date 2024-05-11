Dursun Özbek'in "Hatay" Sitemine Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Sert Yanıt!
Dursun Özbek'in "Hatay" Sitemine Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Sert Yanıt!
Fenerbahçe Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi.
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İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Hatay depremi üzerinden eleştirmişti.
Özbek, yardımlar konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etmişti 👇
Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü, "Utançla İzledik" başlıklı bir açıklamada bulundu.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Özbek'e tepki gösterdi. Arat, " Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını, yanağını okşamıştır, kendi yanağını okşatmamıştır." dedi.
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bu meseleyi bile kendi cikarlarina paye olarak gören okşan haddini fazla aştı!
Başkan serzenişinde belki haklı ama “yeşil sahada bizi geçemiyorsunuz bari burda geçin” lafı olmamış bence..
Fenerbahçe ye algici diyen gs camiasina bak ya aahahwhahahgaga Aziz Yıldırım'inda dediği gibi gs hep bir şeyler yapar ama işin sonunda yapmamış gibi davranır..