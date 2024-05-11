Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe
Dursun Özbek'in "Hatay" Sitemine Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Sert Yanıt!

Dursun Özbek'in "Hatay" Sitemine Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Sert Yanıt!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 17:25

Fenerbahçe Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Hatay depremi üzerinden eleştirmişti.

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Hatay depremi üzerinden eleştirmişti.

Özbek, yardımlar konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etmişti 👇

Özbek, yardımlar konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etmişti 👇

'Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım.'

Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü, "Utançla İzledik" başlıklı bir açıklamada bulundu.

Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü, "Utançla İzledik" başlıklı bir açıklamada bulundu.

'Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 

'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik. 

Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. 

Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, 

Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. 

Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. '

Fenerbahçe Spor Kulübü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Özbek'e tepki gösterdi. Arat, " Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını, yanağını okşamıştır, kendi yanağını okşatmamıştır." dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Özbek'e tepki gösterdi. Arat, " Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını, yanağını okşamıştır, kendi yanağını okşatmamıştır." dedi.

'Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hayır işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür. Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır. Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş'a dilini uzatanlar çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler. Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını, yanağını okşamıştır, kendi yanağını okşatmamıştır.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Olcay İnkaya

bu meseleyi bile kendi cikarlarina paye olarak gören okşan haddini fazla aştı!

ozzymandias

Başkan serzenişinde belki haklı ama “yeşil sahada bizi geçemiyorsunuz bari burda geçin” lafı olmamış bence..

Ayt

Fenerbahçe ye algici diyen gs camiasina bak ya aahahwhahahgaga Aziz Yıldırım'inda dediği gibi gs hep bir şeyler yapar ama işin sonunda yapmamış gibi davranır..