Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'den Ayrılacağını Duyurdu!
Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'den Ayrılacağını Duyurdu!
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sezon sonunda kulübünden ayrılacağını açıkladı.
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2018 yılından bu yana PSG forması giyen Mbappe, pazar günü Parc des Princes'te son kez sahaya çıkacağını ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Her zaman vakti geldiğinde sizinle konuşacağımı söyledim ve bu yüzden PSG'deki son yılım olduğunu hepinize duyurmak istedim. Sözleşmemi uzatmayacağım ve bu macera birkaç hafta içinde sona erecek." diye konuştu.
Yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu ifade eden yıldız, "Uzun yıllar dünyanın en iyilerinden biri olan, Fransa'nın en büyük kulübünün futbolcusu olma şansını ve onurunu yaşadım. Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.
PSG formasını 306 kez sırtına geçiren Mbappe, takımına 255 gol 108 asistlik katkı sağladı.
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