Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanacak Takımın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanacak Takımın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kupaya uzanan ekip, güçlü takımlarla karşı karşıya gelebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Karagümrük'ü Beşiktaş ise Ankaragücü'nü mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
23 Mayıs Perşembe günü oynanacak final mücadelesi öncesinde şampiyonluk sevinci yaşayacak takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Deportes Reports'un haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'nın son dönemde dikkat çeken zorlu kulüpleri ile mücadele verebilir.
Play-off turundaki "muhtemel" rakipler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın