Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanacak Takımın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanacak Takımın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kupaya uzanan ekip, güçlü takımlarla karşı karşıya gelebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Karagümrük'ü Beşiktaş ise Ankaragücü'nü mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Karagümrük'ü Beşiktaş ise Ankaragücü'nü mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

23 Mayıs Perşembe günü oynanacak final mücadelesi öncesinde şampiyonluk sevinci yaşayacak takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

23 Mayıs Perşembe günü oynanacak final mücadelesi öncesinde şampiyonluk sevinci yaşayacak takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Deportes Reports'un haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'nın son dönemde dikkat çeken zorlu kulüpleri ile mücadele verebilir.

Deportes Reports'un haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'nın son dönemde dikkat çeken zorlu kulüpleri ile mücadele verebilir.

Play-off turundaki "muhtemel" rakipler 👇

Play-off turundaki "muhtemel" rakipler 👇

  • Ajax

  • Braga

  • LASK Linz

  • Molde

  • Viktoria Plzen

  • Union St. Gilloise

  • Partizan

  • Sparta Prag 

  • Sheriff

  • Malmö

  • APOEL

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın