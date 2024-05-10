Öğretmen Öğrencileri İçin Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalini Şampiyonlar Ligi Atmosferine Dönüştürdü

Okulda düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının finali, bir öğretmen tarafından unutulmaz bir anıya dönüştürüldü. Maçı, Şampiyonlar Ligi formatına çeviren öğretmen, öğrencilerine ömür boyu hatırlayacakları bir deneyim yaşattı. (IG: aygunaltinoz_1907)