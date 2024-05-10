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Öğretmen Öğrencileri İçin Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalini Şampiyonlar Ligi Atmosferine Dönüştürdü

Öğretmen Öğrencileri İçin Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalini Şampiyonlar Ligi Atmosferine Dönüştürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 11:28

Okulda düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının finali, bir öğretmen tarafından unutulmaz bir anıya dönüştürüldü. Maçı, Şampiyonlar Ligi formatına çeviren öğretmen, öğrencilerine ömür boyu hatırlayacakları bir deneyim yaşattı. (IG: aygunaltinoz_1907)

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Şampiyonlar Ligi maçlarında alışık olduğumuz atmosfer, okul bahçesine taşındı.

Şampiyonlar Ligi maçlarında alışık olduğumuz atmosfer, okul bahçesine taşındı.

Öğretmen, öğrencileri için final maçını daha da heyecanlı hale getirdi.

Öğretmen, öğrencileri için final maçını daha da heyecanlı hale getirdi.

İşte o anlar 👇

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