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Leverkusen 59 Yıldır Kırılamayan Rekoru Kırdı! Xabi Alonso Futbol Tarihine Damga Vurdu

Leverkusen 59 Yıldır Kırılamayan Rekoru Kırdı! Xabi Alonso Futbol Tarihine Damga Vurdu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 10:44

Geçtiğimiz haftalarda Bundesliga şampiyonluğunu garantileyerek Münih dominasyonuna son veren Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma karşılaşmasıyla Benfica'ya ait yenilmezlik rekorunu resmen kırdı.

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde Leverkusen, turun ikinci ayağında Roma'yı konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde Leverkusen, turun ikinci ayağında Roma'yı konuk etti.

Xabi Alonso ve öğrencileri, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 90+7'de bulduğu golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Xabi Alonso ve öğrencileri, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 90+7'de bulduğu golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Alman temsilcisi, bu başarısının yanına bir de kırılması oldukça güç rekora imza attı.

Alman temsilcisi, bu başarısının yanına bir de kırılması oldukça güç rekora imza attı.

Kırmızı-siyahlılılar, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Kırmızı-siyahlılılar, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan ekip, 49 maçla futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan ekip, 49 maçla futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.
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Leverkusen'in bu sezon geriye düştüğü maçlarda gol attığı dakikalar 👇

Leverkusen'in bu sezon geriye düştüğü maçlarda gol attığı dakikalar 👇

  • 90' vs Ottensen

  • 90' vs Bremen

  • 90+1' vs Leipzig

  • 90+1' vs Stuttgart

  • 90+1' vs Hoffenheim

  • 90+1' vs West Ham

  • 90+2' vs Sandhausen

  • 90+2' vs Karabağ

  • 90+3' vs Karabağ

  • 90+4' vs Bayern

  • 90+4' vs Karabağ

  • 90+4' vs Augsburg

  • 90+5' vs Bayern

  • 90+7' vs Karabağ

  • 90+7' vs Dortmund

  • 90+7' vs Stuttgart

  • 90+7' vs Roma

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