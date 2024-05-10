Olympiakos Durdurulamıyor! Yunan Temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde Finale Yükseldi
Olympiakos Durdurulamıyor! Yunan Temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde Finale Yükseldi
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UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympikos, Aston Villa'yı konuk etti. Ev sahibi, İngiliz rakibini 2-0'la geçti.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 10. ve 78. dakikada El Kaabi kaydetti. Olympiakos, bu sonuçla finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak.
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