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Olympiakos Durdurulamıyor! Yunan Temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde Finale Yükseldi

Olympiakos Durdurulamıyor! Yunan Temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 09:35

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı 4-2 ile geçen Olympiakos, rakibini evinde de mağlup etmeyi başardı ve turnuvada finale yükselen taraf oldu.

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UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympikos, Aston Villa'yı konuk etti. Ev sahibi, İngiliz rakibini 2-0'la geçti.

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Olympikos, Aston Villa'yı konuk etti. Ev sahibi, İngiliz rakibini 2-0'la geçti.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 10. ve 78. dakikada El Kaabi kaydetti. Olympiakos, bu sonuçla finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 10. ve 78. dakikada El Kaabi kaydetti. Olympiakos, bu sonuçla finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak.

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