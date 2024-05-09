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Jose Mourinho Türk Hava Yolları'nın Şampiyonlar Ligi Reklamında Oynadı

Jose Mourinho Türk Hava Yolları'nın Şampiyonlar Ligi Reklamında Oynadı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:22

Türk Hava Yolları, resmi sponsor olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali ile ilgili Portekizli dünyaca ünlü teknik adam José Mourinho'nun rol aldığı reklam filmini yayınladı.

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Kariyerinde büyük başarılara imza atan, son olarak İtalya Seri A ekibi Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, THY'nin reklam filminde oynadı.

Kariyerinde büyük başarılara imza atan, son olarak İtalya Seri A ekibi Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, THY'nin reklam filminde oynadı.

Portekizli yıldız çalıştırıcı, "Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en iyi havayolu olduğunu her sene aldığı ödüller ile tescilliyor. Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur.

Portekizli yıldız çalıştırıcı, "Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en iyi havayolu olduğunu her sene aldığı ödüller ile tescilliyor. Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur.

Bu iş birliği ile benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" dedi.

Bu iş birliği ile benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" dedi.

THY'nin reklam filmi 👇

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