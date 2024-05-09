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Real Madrid'i Finale Taşıyan Joselu 2012 Yılında Maç İzleyebilmek İçin Paylaşımda Bulunmuş!

Real Madrid'i Finale Taşıyan Joselu 2012 Yılında Maç İzleyebilmek İçin Paylaşımda Bulunmuş!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 10:57

Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi finaline götüren Joselu'nun geçmişte yaptığı bir paylaşım, gündem oldu. 34 yaşındaki golcü oyuncu, 2012 yılında Real Madrid maçını izleyebilmek için sosyal medya hesabından 'link' istemiş.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2-2'lik yarı final ilk maçının rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2-2'lik yarı final ilk maçının rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren goller, 81'de oyuna giren Joselu'dan geldi.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren goller, 81'de oyuna giren Joselu'dan geldi.

34 yaşındaki forvet, 88 ve 90+2'de bulduğu gollerle takımını finale taşıdı.

34 yaşındaki forvet, 88 ve 90+2'de bulduğu gollerle takımını finale taşıdı.

Karşılaşmanın ardından İspanyol oyuncunun geçmişteki paylaşımları gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından İspanyol oyuncunun geçmişteki paylaşımları gündem oldu.

Joselu, 2012 yılında "Biri bana Real Madrid maçı için bir link verebilir mi?" diye paylaşımda bulunmuş.

Joselu, 2012 yılında "Biri bana Real Madrid maçı için bir link verebilir mi?" diye paylaşımda bulunmuş.
twitter.com
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Bayern'i deviren isim, 2022 yılında Paris'te oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 1-0'la geçerek kupayı uzandığı maçta da tribündeki yerini almış.

Bayern'i deviren isim, 2022 yılında Paris'te oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 1-0'la geçerek kupayı uzandığı maçta da tribündeki yerini almış.

Joselu, sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ile Espanyol'dan transfer edilmişti.

Joselu, sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ile Espanyol'dan transfer edilmişti.

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