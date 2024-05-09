Ne Yapsa Olmuyor! Kupa Kazanmak İçin Bayern Münih'e Transfer Olan Harry Kane'in Laneti Sürüyor
Ne Yapsa Olmuyor! Kupa Kazanmak İçin Bayern Münih'e Transfer Olan Harry Kane'in Laneti Sürüyor
Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane için bir sezon daha hüsranla noktandı. Tecrübeli golcü, kupa kazanamama serisine devam etti.
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Sezon başında 10 sene formasını giydiği Tottenham'a veda ederek Alman devi Bayern'in yolunu tutan Kane, yeni kulübüyle de kupa sevinci yaşayamadı.
30 yaşındaki golcü, 45 maçta 44 gol atsa da Bayern Münih, bu yıl Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.
Kane, kariyerindeki kupa hasretine son veremezken Alman temsilcisi de 2012 yılından bu yana ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı.
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