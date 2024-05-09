Bayern Münih'in Golünde Ofsayt Var mı? Herkes Maça Damga Vuran Kararı Tartışıyor
Bayern Münih'in Golünde Ofsayt Var mı? Herkes Maça Damga Vuran Kararı Tartışıyor
Real Madrid'in Bayern Münih'i konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçına, son bölümde yaşananlar damga vurdu. Hakem Szymon Marciniak, Münih'in 90+13'te gelen beraberlik golünde ofsayt kararı verdi. Alman temsilcisi, çılgına döndü. Teknik direktör Thomas Tuchel ve golün sahibi Matthijs De Ligt, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı ise büyük heyecana sahne oldu. Deplasman ekibi 68. dakikada Harry Kane'in asistinde Alphonso Davies ile üstünlüğü yakaladı.
Fakat eflatun-beyazlılar, 88 ve 90+2'de Joselu'nun kaydettiği gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı.
90+13'te ise Bayern'in De Ligt'in ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi ve karşılaşma 2-1 Real galibiyeti ile noktalandı.
Teknik direktör Tuchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ofsayt kararına yönelik "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu." şeklinde konuştu.
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Golün sahibi De Ligt ise "Büyük bir rezalet. Yan hakem bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi. Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu." ifadelerini kullandı.
Sizce pozisyon ofsayt mı?
Futbolseverlerin yorumları 👇
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Ofsaytımsı olmuş bu, çizgi çekilmeden anlamak zor..
hakemde hissiyatımsı davranıp oyunu durdurmuş yanlış yapmış sonuna kadar oynatması gerekiyordu
Doğru olup olmadığı için defalarca kez izlenen bir pozisyon için hakemi suçlamak yersiz. Fakat bence de ofsayt gibi görünüyor.
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