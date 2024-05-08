Şampiyonlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu: Real Madrid Yine Başardı!
Şampiyonlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu: Real Madrid Yine Başardı!
Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, 2-2’nin rövanşında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. Real Madrid, finalde bir diğer Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın formasını giydiği Alman ekibi Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
Bayern Münih, 68. dakikada Alphonso Davies ile öne geçerken, 81. dakikada oyuna giren Joselu 88. ve 90+1’de attığı gollerle skoru 2-1 getirdi.
Son dakikalarda Bayern Münih’te De Ligt’in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Real Madrid bir kez daha Şampiyonaar Ligi finaline adını yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük kupası ya Real Madrid’de oynayan Arda Güler’in ya da Dortmund’da oynayan Salih Özcan’ın ellerinde kalkacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın