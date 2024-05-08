Şampiyonlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu: Real Madrid Yine Başardı!

Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, 2-2’nin rövanşında Bayern Münih’i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi. Real Madrid, finalde bir diğer Milli futbolcumuz Salih Özcan'ın formasını giydiği Alman ekibi Dortmund ile karşı karşıya gelecek.