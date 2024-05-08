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Beşiktaş , Trabzonspor
Finalin Adı Belli Oldu: Türkiye Kupası’nda Derbi Zamanı

Finalin Adı Belli Oldu: Türkiye Kupası’nda Derbi Zamanı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 22:22 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 22:29

Trabzon, 3-2’nin rövanşında Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükselmeyi başardı. Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk etti. İlk müsabakayı 3-2 kazanan bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazandı ve finale yükseldi.

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk etti. İlk müsabakayı 3-2 kazanan bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazandı ve finale yükseldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. ve 77. dakikalarda Umut Bozok'tan geldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. ve 77. dakikalarda Umut Bozok'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile finalde karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile finalde karşı karşıya gelecek.
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