Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Acun Ilıcalı Faturayı Teknik Direktöre Kesti! Hull City'de Liam Rosenior ile Yollar Ayrıldı

Acun Ilıcalı Faturayı Teknik Direktöre Kesti! Hull City'de Liam Rosenior ile Yollar Ayrıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 15:50

İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada noktalayan Hull City'de flaş ayrılık yaşandı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Championship'in son haftasında deplasmanda Pymouth'a 1-0 kaybederek play-off dışında kalan ve Premier Lig hayallerine veda eden Hull City'de Rosenior'un sözleşmesi feshedildi.

Championship'in son haftasında deplasmanda Pymouth'a 1-0 kaybederek play-off dışında kalan ve Premier Lig hayallerine veda eden Hull City'de Rosenior'un sözleşmesi feshedildi.

Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior ile aralık ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.

Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior ile aralık ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.

Kulüp sahibi Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Kafa Sports Youtube kanalında yayınlanan videoda 39 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahsetmişti.

Kulüp sahibi Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Kafa Sports Youtube kanalında yayınlanan videoda 39 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahsetmişti.

Ilıcalı, "Hocamız, gerçekten takıma çok katkısı var. Geldiğinde takım 20.sıradaydı şimdi 6.sırada. O yüzden tabii ki çok başarı hikayesi var. Şu anda çok mutlu çünkü istediği oyuncuları aldık. Bir dediğini, iki etmedik." demişti.

Ilıcalı, "Hocamız, gerçekten takıma çok katkısı var. Geldiğinde takım 20.sıradaydı şimdi 6.sırada. O yüzden tabii ki çok başarı hikayesi var. Şu anda çok mutlu çünkü istediği oyuncuları aldık. Bir dediğini, iki etmedik." demişti.

Ayrılık sonrasında ise Ilıcalı şunları söyledi 👇

Ayrılık sonrasında ise Ilıcalı şunları söyledi 👇

'Bu harika kulübün başkanı olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar bu oldu. Liam'ın gelişinden bu yana açık bir çalışma ilişkisine sahip olduk ve görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz ve bunu yaparken taraftarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın