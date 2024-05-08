Acun Ilıcalı Faturayı Teknik Direktöre Kesti! Hull City'de Liam Rosenior ile Yollar Ayrıldı
Acun Ilıcalı Faturayı Teknik Direktöre Kesti! Hull City'de Liam Rosenior ile Yollar Ayrıldı
İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada noktalayan Hull City'de flaş ayrılık yaşandı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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Championship'in son haftasında deplasmanda Pymouth'a 1-0 kaybederek play-off dışında kalan ve Premier Lig hayallerine veda eden Hull City'de Rosenior'un sözleşmesi feshedildi.
Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior ile aralık ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.
Kulüp sahibi Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Kafa Sports Youtube kanalında yayınlanan videoda 39 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahsetmişti.
Ilıcalı, "Hocamız, gerçekten takıma çok katkısı var. Geldiğinde takım 20.sıradaydı şimdi 6.sırada. O yüzden tabii ki çok başarı hikayesi var. Şu anda çok mutlu çünkü istediği oyuncuları aldık. Bir dediğini, iki etmedik." demişti.
Ayrılık sonrasında ise Ilıcalı şunları söyledi 👇
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