Şampiyonlar Ligi'nde Kupa İlk Kez A Milli Takım Formasını Giyen Bir Türk Futbolcuya Gidebilir!
Şampiyonlar Ligi'nde Kupa İlk Kez A Milli Takım Formasını Giyen Bir Türk Futbolcuya Gidebilir!
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden milli futbolcularımız Salih Özcan ve Arda Güler, dev organizasyonun finalinde karşı karşıya gelebilir. Real Madrid'in Bayern engelini aşması halinde kupanın iki futbolcumuzdan birine gitmesi kesinleşecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'i mağlup etmeyi başardı.
Alman ekibi, ilk maçta olduğu gibi rakibini 1-0'la geçti. Galibiyet golünü 50. dakikada tecrübeli savunma oyuncusu Hummels kaydetti.
Sarı-siyahlılar, toplamda 2-0'lık sonuçla, finale yükselen taraf oldu.
Dortmund'un rakibi ise bu akşam belli olacak. Arda Güler'in forması giydiği Real Madrid, sahasında Bayern'i konuk edecek.
Almanya'daki ilk maç 2-2'lik eşitlik ile noktalanmıştı. Eflatun-beyazlılar, turu geçtiği takdirde kupa, tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde olacak.
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Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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