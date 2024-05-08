Her Şey Ali Koç'a Bağlı! Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması
Her Şey Ali Koç'a Bağlı! Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması
Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un cuma gününe kadar adaylığını açıklamaması halinde kendi başkan adaylığını duyuracağını ifade etti.
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Fenerbahçe Kulübünde haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulu için geri sayım başladı. Başkan adaylığı konusunda adı geçen Sadettin Saran, önemli açıklamalarda bulundu.
Saran, mevcut başkan Ali Koç'un kararsızlığının hazırlık anlamında kendilerini zora soktuğunu dile getirdi.
59 yaşındaki iş insanı yaptığı yazılı açıkalamda, futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansının zora girdiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti 👇
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