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Her Şey Ali Koç'a Bağlı! Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması

Her Şey Ali Koç'a Bağlı! Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 09:41

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un cuma gününe kadar adaylığını açıklamaması halinde kendi başkan adaylığını duyuracağını ifade etti.

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Fenerbahçe Kulübünde haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulu için geri sayım başladı. Başkan adaylığı konusunda adı geçen Sadettin Saran, önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübünde haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulu için geri sayım başladı. Başkan adaylığı konusunda adı geçen Sadettin Saran, önemli açıklamalarda bulundu.

Saran, mevcut başkan Ali Koç'un kararsızlığının hazırlık anlamında kendilerini zora soktuğunu dile getirdi.

Saran, mevcut başkan Ali Koç'un kararsızlığının hazırlık anlamında kendilerini zora soktuğunu dile getirdi.

59 yaşındaki iş insanı yaptığı yazılı açıkalamda, futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansının zora girdiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti 👇

59 yaşındaki iş insanı yaptığı yazılı açıkalamda, futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansının zora girdiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti 👇

'Bu durumun kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, Sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan Sayın Başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz, Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız.'

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