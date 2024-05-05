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Galatasaray Sivasspor Galibiyetiyle Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Puan Rekorunu Kırdı!

Galatasaray Sivasspor Galibiyetiyle Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Puan Rekorunu Kırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 21:42

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde 6-1'le geçen Galatasaray, yeni bir rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en çok puan toplayan takımı oldu.

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Ligde 15 maçtır üst üste kazanan Okan Buruk ve öğrencileri, adeta alev aldı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor zaferiyle galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Ligde 15 maçtır üst üste kazanan Okan Buruk ve öğrencileri, adeta alev aldı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor zaferiyle galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

6 golle gelen galibiyetle puanını 96'ya çıkaran lider, bir de yeni rekora imza attı.

6 golle gelen galibiyetle puanını 96'ya çıkaran lider, bir de yeni rekora imza attı.
cdnuploads.aa.com.tr

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım başarısına ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım başarısına ulaştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Galatasaray'dan önce rekor, 93 puanla 1988-89'da şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'ye aitti.

Galatasaray'dan önce rekor, 93 puanla 1988-89'da şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'ye aitti.

Bu sezon şu ana kadar ortaya koyulan performans, taraftarlardan da alkış topladı 👇

Bu sezon şu ana kadar ortaya koyulan performans, taraftarlardan da alkış topladı 👇
twitter.com
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