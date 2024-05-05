Galatasaray Sivasspor Galibiyetiyle Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Puan Rekorunu Kırdı!
Galatasaray Sivasspor Galibiyetiyle Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Puan Rekorunu Kırdı!
Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde 6-1'le geçen Galatasaray, yeni bir rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en çok puan toplayan takımı oldu.
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Ligde 15 maçtır üst üste kazanan Okan Buruk ve öğrencileri, adeta alev aldı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor zaferiyle galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
6 golle gelen galibiyetle puanını 96'ya çıkaran lider, bir de yeni rekora imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım başarısına ulaştı.
Galatasaray'dan önce rekor, 93 puanla 1988-89'da şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'ye aitti.
Bu sezon şu ana kadar ortaya koyulan performans, taraftarlardan da alkış topladı 👇
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