Linç Yeme Riskini Göze Alıp Futbola Dair Birbirinden Farklı Düşünceleri Savunan Kullanıcılar
Linç Yeme Riskini Göze Alıp Futbola Dair Birbirinden Farklı Düşünceleri Savunan Kullanıcılar
Sosyal medya kullanıcıları, futbol dünyasına yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ortaya dikkat çekici paylaşımlar çıktı. Bakalım nasıl yorumlarda bulunulmuş. 🙌
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Kullanıcılara sorulan soru, şöyleydi. 👇
1. Katılıyor musunuz?
2. "O kadar da değil hocam"
3. İddialı.
4. Kulüpler arasındaki makas, çok açık gerçekten.
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5. Yazık etti kendine.
7. 🤔
8. Farklı bir bakış açısı.
9. Beşiktaşlılar?
10. Yorumlarda futbol tarihinin en iyisi tartışması başlayabilir.
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11. Topla dans ediyordu resmen 🚀
12. Futbol, her geçen gün değişiyor tabi ki.
13. Özellikle son yıllarda.
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