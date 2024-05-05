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Linç Yeme Riskini Göze Alıp Futbola Dair Birbirinden Farklı Düşünceleri Savunan Kullanıcılar

Linç Yeme Riskini Göze Alıp Futbola Dair Birbirinden Farklı Düşünceleri Savunan Kullanıcılar

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 20:42

Sosyal medya kullanıcıları, futbol dünyasına yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ortaya dikkat çekici paylaşımlar çıktı. Bakalım nasıl yorumlarda bulunulmuş. 🙌

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Kullanıcılara sorulan soru, şöyleydi. 👇

Kullanıcılara sorulan soru, şöyleydi. 👇
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1. Katılıyor musunuz?

1. Katılıyor musunuz?
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2. "O kadar da değil hocam"

2. "O kadar da değil hocam"
twitter.com

3. İddialı.

3. İddialı.
twitter.com

4. Kulüpler arasındaki makas, çok açık gerçekten.

4. Kulüpler arasındaki makas, çok açık gerçekten.
twitter.com
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5. Yazık etti kendine.

5. Yazık etti kendine.
twitter.com

7. 🤔

7. 🤔
twitter.com

8. Farklı bir bakış açısı.

8. Farklı bir bakış açısı.
twitter.com

9. Beşiktaşlılar?

9. Beşiktaşlılar?
twitter.com

10. Yorumlarda futbol tarihinin en iyisi tartışması başlayabilir.

10. Yorumlarda futbol tarihinin en iyisi tartışması başlayabilir.
twitter.com
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11. Topla dans ediyordu resmen 🚀

11. Topla dans ediyordu resmen 🚀
twitter.com

12. Futbol, her geçen gün değişiyor tabi ki.

12. Futbol, her geçen gün değişiyor tabi ki.
twitter.com

13. Özellikle son yıllarda.

13. Özellikle son yıllarda.
twitter.com

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