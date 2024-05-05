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Birbirinden Tuhaf Bu Klozet Tasarımları Van Gogh'un Diğer Kulağını da Kesmesine Sebep Olabilirmiş!

Birbirinden Tuhaf Bu Klozet Tasarımları Van Gogh'un Diğer Kulağını da Kesmesine Sebep Olabilirmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 12:15

Bugüne kadar birbirinden ilginç tasarımlara denk gelmişsinizdir. Peki ya hiç klozet tasarımı dikkatinizi çekti mi?

Gelin göz kanatan klozet tasarımlarına bir göz atalım!

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1. Her şey bir kullanıcının denk geldiği klozeti "harika bir yerdeyim" diyerek paylaşmasıyla başladı.

1. Her şey bir kullanıcının denk geldiği klozeti "harika bir yerdeyim" diyerek paylaşmasıyla başladı.
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2. Daha sonra birbirinden ilginç klozet tasarımları çoğaldı da çoğaldı.

2. Daha sonra birbirinden ilginç klozet tasarımları çoğaldı da çoğaldı.
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3. Sana gülüm demiştim ya, o gül soldu...

3. Sana gülüm demiştim ya, o gül soldu...
twitter.com

4. Gerçekten harika bir yer!

4. Gerçekten harika bir yer!
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5. Şimdi biz buna nasış şeyedeceğiz?

5. Şimdi biz buna nasış şeyedeceğiz?
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6. Üstü gelir mi? Sanmam.

6. Üstü gelir mi? Sanmam.
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7. Artık daha kötü bir yerde yaşıyor.

7. Artık daha kötü bir yerde yaşıyor.
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8. Birbirinden ayrılamayan çiftler için geliştirildi.

8. Birbirinden ayrılamayan çiftler için geliştirildi.
twitter.com

9. Şöyle motive olacaksın mesela.

9. Şöyle motive olacaksın mesela.
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10. "Başladığın işi mutlaka bitir"

10. "Başladığın işi mutlaka bitir"
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11. Şaka bir yana, linkleri var mı? 😂

11. Şaka bir yana, linkleri var mı? 😂
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