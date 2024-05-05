Birbirinden Tuhaf Bu Klozet Tasarımları Van Gogh'un Diğer Kulağını da Kesmesine Sebep Olabilirmiş!
Birbirinden Tuhaf Bu Klozet Tasarımları Van Gogh'un Diğer Kulağını da Kesmesine Sebep Olabilirmiş!
Bugüne kadar birbirinden ilginç tasarımlara denk gelmişsinizdir. Peki ya hiç klozet tasarımı dikkatinizi çekti mi?
Gelin göz kanatan klozet tasarımlarına bir göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Her şey bir kullanıcının denk geldiği klozeti "harika bir yerdeyim" diyerek paylaşmasıyla başladı.
2. Daha sonra birbirinden ilginç klozet tasarımları çoğaldı da çoğaldı.
3. Sana gülüm demiştim ya, o gül soldu...
4. Gerçekten harika bir yer!
5. Şimdi biz buna nasış şeyedeceğiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Üstü gelir mi? Sanmam.
7. Artık daha kötü bir yerde yaşıyor.
8. Birbirinden ayrılamayan çiftler için geliştirildi.
9. Şöyle motive olacaksın mesela.
10. "Başladığın işi mutlaka bitir"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Şaka bir yana, linkleri var mı? 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın