İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bazı karelere ilk bakışta anlam vermek biraz zordur. Haliyle kafamızda pek de hoş olmayan görüntüler oluşur. Birazdan göreceğiniz görseller de beyninizi yakmaya yemin etmiş sanki!
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1. Bu nasıl bir köpek anlayan var mı?
2. Ahtapotla uzaktan bir akrabalık var mı acaba.
3. Bu dizaynı yapmak kimin fikriydi?
4. Umarız küçük çocuğun ayakları değildir onlar!
5. Gökyüzüne kadar uzanan bir bina.
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6. 3D teknolojisi bu olsa gerek.
7. Komedinin kralının çizmeleri de pek bir uyumlu.
8. "İkisi de benim elim. İkisi de aynı boyutta."
9. Hayırrrr!
10. Kırmızı beyaz kıyafetleri olan insanlar gibi görünmüyorlar mı?
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11. Pardon??
12. "Köpek yuva yapmış söğüt dalına..."
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