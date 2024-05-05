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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 08:55

Bazı karelere ilk bakışta anlam vermek biraz zordur. Haliyle kafamızda pek de hoş olmayan görüntüler oluşur. Birazdan göreceğiniz görseller de beyninizi yakmaya yemin etmiş sanki!

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1. Bu nasıl bir köpek anlayan var mı?

1. Bu nasıl bir köpek anlayan var mı?

2. Ahtapotla uzaktan bir akrabalık var mı acaba.

2. Ahtapotla uzaktan bir akrabalık var mı acaba.

3. Bu dizaynı yapmak kimin fikriydi?

3. Bu dizaynı yapmak kimin fikriydi?

4. Umarız küçük çocuğun ayakları değildir onlar!

4. Umarız küçük çocuğun ayakları değildir onlar!

5. Gökyüzüne kadar uzanan bir bina.

5. Gökyüzüne kadar uzanan bir bina.
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6. 3D teknolojisi bu olsa gerek.

6. 3D teknolojisi bu olsa gerek.

7. Komedinin kralının çizmeleri de pek bir uyumlu.

7. Komedinin kralının çizmeleri de pek bir uyumlu.

8. "İkisi de benim elim. İkisi de aynı boyutta."

8. "İkisi de benim elim. İkisi de aynı boyutta."

9. Hayırrrr!

9. Hayırrrr!

10. Kırmızı beyaz kıyafetleri olan insanlar gibi görünmüyorlar mı?

10. Kırmızı beyaz kıyafetleri olan insanlar gibi görünmüyorlar mı?
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11. Pardon??

11. Pardon??

12. "Köpek yuva yapmış söğüt dalına..."

12. "Köpek yuva yapmış söğüt dalına..."

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