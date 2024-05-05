Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. Pizza (solda). Zalim dünya (sağda).
2. "İleride!"
3. Açıklamaya gerek bile yok...
4. "Sadece prensesler park edebilir. Geriye kalan herkesin arabası çekilecek."
5. "Bedava şeker."
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6. "Lütfen burada durun."
7. "Lütfen kayalara tırmanmayın."
8. "Enerjiden tasarruf edelim. Birisi sizi kaldırıp gitse hoşunuza gider mi?"
9. "Üzgün bir kahveye ne denir? Despresso."
10. "Sadece köpekler! Martılara yasak."
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11. "Burası Sparta!"
12. "İyi şanslar."
13. "Aşırı yangın tehlikesi. Ormanda osurmayın bile!"
14. "Hız limiti, erkekler 140, kadınlar 35."
15. "Sahilde adı köpekbalığı olan köpeğimi gezdirmek bir hataydı..."
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