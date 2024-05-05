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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. Pizza (solda). Zalim dünya (sağda).

1. Pizza (solda). Zalim dünya (sağda).

2. "İleride!"

2. "İleride!"

3. Açıklamaya gerek bile yok...

3. Açıklamaya gerek bile yok...

4. "Sadece prensesler park edebilir. Geriye kalan herkesin arabası çekilecek."

4. "Sadece prensesler park edebilir. Geriye kalan herkesin arabası çekilecek."

5. "Bedava şeker."

5. "Bedava şeker."
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6. "Lütfen burada durun."

6. "Lütfen burada durun."

7. "Lütfen kayalara tırmanmayın."

7. "Lütfen kayalara tırmanmayın."

8. "Enerjiden tasarruf edelim. Birisi sizi kaldırıp gitse hoşunuza gider mi?"

8. "Enerjiden tasarruf edelim. Birisi sizi kaldırıp gitse hoşunuza gider mi?"

9. "Üzgün bir kahveye ne denir? Despresso."

9. "Üzgün bir kahveye ne denir? Despresso."

10. "Sadece köpekler! Martılara yasak."

10. "Sadece köpekler! Martılara yasak."
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11. "Burası Sparta!"

11. "Burası Sparta!"

12. "İyi şanslar."

12. "İyi şanslar."

13. "Aşırı yangın tehlikesi. Ormanda osurmayın bile!"

13. "Aşırı yangın tehlikesi. Ormanda osurmayın bile!"

14. "Hız limiti, erkekler 140, kadınlar 35."

14. "Hız limiti, erkekler 140, kadınlar 35."

15. "Sahilde adı köpekbalığı olan köpeğimi gezdirmek bir hataydı..."

15. "Sahilde adı köpekbalığı olan köpeğimi gezdirmek bir hataydı..."

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