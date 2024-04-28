Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Pantolonunu topla! Kimse iç çamaşırını görmek istemiyor."
2. "Nükleer enerji santrali." "Örümcek çiftliği."
3. Söze gerek yok.
4. "Bunu okuyabiliyorsan kaza geçirdin demektir. (tepetaklak yazıyor.)"
5. "Yapay zeka hakkında çalışmadan önce doğal aptallık hakkında bir şey yapsak mı?"
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6. "Eğer engelli değilsen ve buraya park ettiysen, çok yakında olacaksın."
7. "Palyaço ile yemek yerine kralla ye :)"
8. "Ateş söndürücü."
9. "Aptallık bir engel değil."
10. "Kendini ateşe verme."
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11. "Maksimum kapasite 10 kişi." (İngilizce olarak) "Maksimum kapasite 3 Amerikalı"
12. "Küçük çember senin kıç deliğin. Büyük çemberse hapishanedeki hali. Hırsızlık yapmayalım."
13. "Evimi satıyorum çünkü komşum tam bir pislik."
14. "Dikkat! inek düşebilir."
15. "Artık glutensiz saç kesimi yapıyoruz."
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