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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 17:00

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Pantolonunu topla! Kimse iç çamaşırını görmek istemiyor."

1. "Pantolonunu topla! Kimse iç çamaşırını görmek istemiyor."

2. "Nükleer enerji santrali." "Örümcek çiftliği."

2. "Nükleer enerji santrali." "Örümcek çiftliği."

3. Söze gerek yok.

3. Söze gerek yok.

4. "Bunu okuyabiliyorsan kaza geçirdin demektir. (tepetaklak yazıyor.)"

4. "Bunu okuyabiliyorsan kaza geçirdin demektir. (tepetaklak yazıyor.)"

5. "Yapay zeka hakkında çalışmadan önce doğal aptallık hakkında bir şey yapsak mı?"

5. "Yapay zeka hakkında çalışmadan önce doğal aptallık hakkında bir şey yapsak mı?"
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6. "Eğer engelli değilsen ve buraya park ettiysen, çok yakında olacaksın."

6. "Eğer engelli değilsen ve buraya park ettiysen, çok yakında olacaksın."

7. "Palyaço ile yemek yerine kralla ye :)"

7. "Palyaço ile yemek yerine kralla ye :)"

8. "Ateş söndürücü."

8. "Ateş söndürücü."

9. "Aptallık bir engel değil."

9. "Aptallık bir engel değil."

10. "Kendini ateşe verme."

10. "Kendini ateşe verme."
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11. "Maksimum kapasite 10 kişi." (İngilizce olarak) "Maksimum kapasite 3 Amerikalı"

11. "Maksimum kapasite 10 kişi." (İngilizce olarak) "Maksimum kapasite 3 Amerikalı"

12. "Küçük çember senin kıç deliğin. Büyük çemberse hapishanedeki hali. Hırsızlık yapmayalım."

12. "Küçük çember senin kıç deliğin. Büyük çemberse hapishanedeki hali. Hırsızlık yapmayalım."

13. "Evimi satıyorum çünkü komşum tam bir pislik."

13. "Evimi satıyorum çünkü komşum tam bir pislik."

14. "Dikkat! inek düşebilir."

14. "Dikkat! inek düşebilir."

15. "Artık glutensiz saç kesimi yapıyoruz."

15. "Artık glutensiz saç kesimi yapıyoruz."

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