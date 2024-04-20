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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 15:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Bob çıkabilir dikkat!"

1. "Bob çıkabilir dikkat!"

2. "Suyun altında nefes almayınız."

2. "Suyun altında nefes almayınız."

3. "Bu şahsi bir levhadır. Lütfen okumayınız."

3. "Bu şahsi bir levhadır. Lütfen okumayınız."

4. Peki, bu ne?

4. Peki, bu ne?

5. "Şimdi açık! - Kapalı."

5. "Şimdi açık! - Kapalı."
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6. Her tuvalete lazım olan levha.

6. Her tuvalete lazım olan levha.

7. "Sarhoş insanlar geçiyor olabilir."

7. "Sarhoş insanlar geçiyor olabilir."

8. "Şarap için! Çünkü bir şeyleri içinden tutmak olmaz."

8. "Şarap için! Çünkü bir şeyleri içinden tutmak olmaz."

9. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biralarımız var."

9. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biralarımız var."

10. "Unisex tuvalet."

10. "Unisex tuvalet."
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11. "Dikkat! Çevrede ayı olabilir."

11. "Dikkat! Çevrede ayı olabilir."

12. "Lütfen kayalara tırmanmayın."

12. "Lütfen kayalara tırmanmayın."

13. "Osuruk Sincaplarını lütfen beslemeyiniz."

13. "Osuruk Sincaplarını lütfen beslemeyiniz."

14. Tayland'da bulunan bir takside çekilmiş.

14. Tayland'da bulunan bir takside çekilmiş.

15. "Ölümden sonra yaşam var mı? Bu levhanın ötesine geçersen bulabilirsin."

15. "Ölümden sonra yaşam var mı? Bu levhanın ötesine geçersen bulabilirsin."

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