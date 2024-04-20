Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Bob çıkabilir dikkat!"
2. "Suyun altında nefes almayınız."
3. "Bu şahsi bir levhadır. Lütfen okumayınız."
4. Peki, bu ne?
5. "Şimdi açık! - Kapalı."
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6. Her tuvalete lazım olan levha.
7. "Sarhoş insanlar geçiyor olabilir."
8. "Şarap için! Çünkü bir şeyleri içinden tutmak olmaz."
9. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biralarımız var."
10. "Unisex tuvalet."
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11. "Dikkat! Çevrede ayı olabilir."
12. "Lütfen kayalara tırmanmayın."
13. "Osuruk Sincaplarını lütfen beslemeyiniz."
14. Tayland'da bulunan bir takside çekilmiş.
15. "Ölümden sonra yaşam var mı? Bu levhanın ötesine geçersen bulabilirsin."
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