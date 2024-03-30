Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 21:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/hilarious-...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimlerin aptal olduğunu anlayamazdık."

1. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimlerin aptal olduğunu anlayamazdık."

2. "Yangın çıkması durumunda Tweet atmadan binayı terk edin."

2. "Yangın çıkması durumunda Tweet atmadan binayı terk edin."

3. "Dikkat köpek! Kedi de çok güvenilir değil."

3. "Dikkat köpek! Kedi de çok güvenilir değil."

4. "Telefon zombilerine dikkat edin."

4. "Telefon zombilerine dikkat edin."

5. "Klimalarımızı kim çaldıysa bir tanesini tutabilir. Gideceğin yer çok sıcak olacak."

5. "Klimalarımızı kim çaldıysa bir tanesini tutabilir. Gideceğin yer çok sıcak olacak."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Beklenmeyen için hazır ol."

6. "Beklenmeyen için hazır ol."

7. "Asla işe zamanında gidemeyeceksin HAHAHA!"

7. "Asla işe zamanında gidemeyeceksin HAHAHA!"

8. "Çin restoranı. Hayır kedinizi görmedik. Lütfen sormayı bırakın."

8. "Çin restoranı. Hayır kedinizi görmedik. Lütfen sormayı bırakın."

9. "Nazik ol ya da ayrıl lütfen. Teşekkürler."

9. "Nazik ol ya da ayrıl lütfen. Teşekkürler."

10. "Wi-Fi yok! 1993'miş gibi davranın ve birbirinizle konuşmayı deneyin.

10. "Wi-Fi yok! 1993'miş gibi davranın ve birbirinizle konuşmayı deneyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Yavaşla! Tabelanın arkasında polisler saklanıyor."

11. "Yavaşla! Tabelanın arkasında polisler saklanıyor."

12. Açıklamaya gerek duymayan tabela.

12. Açıklamaya gerek duymayan tabela.

13. "Satılık (Ruhlu değil.)"

13. "Satılık (Ruhlu değil.)"

14. "Yalnız bırakılan çocuklar sirke satılacak."

14. "Yalnız bırakılan çocuklar sirke satılacak."

15. "Nemo'yu bulduk! Balık sandviçleri geri döndü."

15. "Nemo'yu bulduk! Balık sandviçleri geri döndü."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gnyy

#2 numara ince Bi msj vermiş