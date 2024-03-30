Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.boredpanda.com/hilarious-...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimlerin aptal olduğunu anlayamazdık."
2. "Yangın çıkması durumunda Tweet atmadan binayı terk edin."
3. "Dikkat köpek! Kedi de çok güvenilir değil."
4. "Telefon zombilerine dikkat edin."
5. "Klimalarımızı kim çaldıysa bir tanesini tutabilir. Gideceğin yer çok sıcak olacak."
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6. "Beklenmeyen için hazır ol."
7. "Asla işe zamanında gidemeyeceksin HAHAHA!"
8. "Çin restoranı. Hayır kedinizi görmedik. Lütfen sormayı bırakın."
9. "Nazik ol ya da ayrıl lütfen. Teşekkürler."
10. "Wi-Fi yok! 1993'miş gibi davranın ve birbirinizle konuşmayı deneyin.
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11. "Yavaşla! Tabelanın arkasında polisler saklanıyor."
12. Açıklamaya gerek duymayan tabela.
13. "Satılık (Ruhlu değil.)"
14. "Yalnız bırakılan çocuklar sirke satılacak."
15. "Nemo'yu bulduk! Balık sandviçleri geri döndü."
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#2 numara ince Bi msj vermiş