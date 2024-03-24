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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 20:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Bebeğin ateşini ölçüyorsanız:"

1. "Bebeğin ateşini ölçüyorsanız:"

2. "Lütfen kayalıklara dışkılamayalım! (Böyle bir tabela yapmamız gerekmesine inanamıyoruz.)"

2. "Lütfen kayalıklara dışkılamayalım! (Böyle bir tabela yapmamız gerekmesine inanamıyoruz.)"

3. Tuvalet kullananlar için dikkat edilmesi gereken bir tabela.

3. Tuvalet kullananlar için dikkat edilmesi gereken bir tabela.

4. "Eğer daha az saçmalarsanız biz de daha az aktivistlik yapacağız."

4. "Eğer daha az saçmalarsanız biz de daha az aktivistlik yapacağız."

5. "Kapı zilimiz bozuk. Lütfen taş dolu şişeyi sallayın."

5. "Kapı zilimiz bozuk. Lütfen taş dolu şişeyi sallayın."
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6. "Hiçbir şeyi desteklediğim yok, sadece şiddet için buradayım."

6. "Hiçbir şeyi desteklediğim yok, sadece şiddet için buradayım."

7. Wi-Fi yok! Yıl 1995'miş gibi düşünüp birbirinizle konuşmayı deneyin.

7. Wi-Fi yok! Yıl 1995'miş gibi düşünüp birbirinizle konuşmayı deneyin.

8. Önemli bir tabela:

8. Önemli bir tabela:

9. "Yüzde yüz vegan dondurma."

9. "Yüzde yüz vegan dondurma."

10. "Ne kadar ağır olursan kaçırması o kadar zor olursun. Kek ye, güvende kal!"

10. "Ne kadar ağır olursan kaçırması o kadar zor olursun. Kek ye, güvende kal!"
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11. "Girmeden önce kapıyı açın. Teşekkürler."

11. "Girmeden önce kapıyı açın. Teşekkürler."

12. "Bütün müşterilerimizin çocuk gibi davranmasını bekliyoruz. Stresli ve huysuz yetişkinler dışarı atılacaktır."

12. "Bütün müşterilerimizin çocuk gibi davranmasını bekliyoruz. Stresli ve huysuz yetişkinler dışarı atılacaktır."

13. "Karın ateşli! Klimayı tamir ettirsen iyi olur."

13. "Karın ateşli! Klimayı tamir ettirsen iyi olur."

14. "24 saat kamera gözlemi. Buraya dışkılayın adamı suçlayın."

14. "24 saat kamera gözlemi. Buraya dışkılayın adamı suçlayın."

15. "Ne olursan ol, sadece ellerini yıkasan yeter."

15. "Ne olursan ol, sadece ellerini yıkasan yeter."

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