Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Keşke her şey şişmanlamak kadar kolay olsaydı..."
2. "Müşteri aranıyor! İçeriden başvurun. Tecrübeye gerek yok!"
3. "Eminim uzaylılar Dünya'nın yanından geçerken kapılarını kitliyordur."
4. "Her şey bir sebepten gerçekleşir ve bazenleri sebebi senin aptal olman ve kötü seçimler yapmandır."
5. "Göz teması kurmak yasaktır! Cezası 200 sterlin.
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6. "Yangın sırasında camı kırınız."
7. "Lütfen sistemin çökmesini sabırla bekleyelim."
8. "Pantolonunu çek! Kimse donunu görmek istemiyor."
9. "Tabii ki düşüncelerinin önemi var! Sadece ben umursamıyorum."
10. "Yangın durumunda merdivenleri kullanalım."
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11. "Önümüzdeki 4 bin kilometre."
12. "Sakızını burada geri dönüştür."
13. "Dikkat! Kay ve düş."
14. "Bu bir el kurutucu, pisuvar değil."
15. "Ateş sıcaktır."
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