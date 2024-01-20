Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Bu tarz kablolar yapılmadı. Asla yapılmamalılar. Biz de yapmayacağız ve sizin yapmanıza da yardım etmeyeceğiz!"
2. "Bütün Amerikalıların yanında bir adet yetişkin getirmesi gerekmektedir.
3. "Fiyatlar, sizin rahatınız için daha siz sormadan pazarlık edilmiştir."
4. "Göçmenler olmasa Trump'ın bir karısı olmazdı!"
5. "Bu yıl binlerce erkek, inat yüzünden hayatını kaybedecek. -Hayır kaybetmeyeceğiz."
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6. "Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsan bir mayın tarlasında bulunuyorsun."
7. "Köpekler sizi bebekler için, kedilerse ergenler için hazırlar.
8. "Şu anda stressiz bir alana giriyorsunuz. -Bir sniper tarafından bundan emin oluyoruz :)"
9. "Halıyı yemek kesinlikle yasaktır!"
10. "Size ne derse desin kediyi sakın salmayın."
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11. "Asansör çalışmazsa hafifce zıplayın ve çalışacaktır."
12. "3 dakikadan fazla zaman harcıyorsanız 2 adet pizza söylemeniz rica olunur. Yoksa sizi vuracağız :)"
13. Açıklamaya gerek yok.
14. "Hayır!"
15. "Sıkıcı bir iş toplantısı yapılmaktadır. Lütfen bizi rahatsız edin."
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