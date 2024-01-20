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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:16

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Bu tarz kablolar yapılmadı. Asla yapılmamalılar. Biz de yapmayacağız ve sizin yapmanıza da yardım etmeyeceğiz!"

1. "Bu tarz kablolar yapılmadı. Asla yapılmamalılar. Biz de yapmayacağız ve sizin yapmanıza da yardım etmeyeceğiz!"

2. "Bütün Amerikalıların yanında bir adet yetişkin getirmesi gerekmektedir.

2. "Bütün Amerikalıların yanında bir adet yetişkin getirmesi gerekmektedir.

İngiltere'den bir bar.

3. "Fiyatlar, sizin rahatınız için daha siz sormadan pazarlık edilmiştir."

3. "Fiyatlar, sizin rahatınız için daha siz sormadan pazarlık edilmiştir."

4. "Göçmenler olmasa Trump'ın bir karısı olmazdı!"

4. "Göçmenler olmasa Trump'ın bir karısı olmazdı!"

5. "Bu yıl binlerce erkek, inat yüzünden hayatını kaybedecek. -Hayır kaybetmeyeceğiz."

5. "Bu yıl binlerce erkek, inat yüzünden hayatını kaybedecek. -Hayır kaybetmeyeceğiz."
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6. "Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsan bir mayın tarlasında bulunuyorsun."

6. "Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsan bir mayın tarlasında bulunuyorsun."

7. "Köpekler sizi bebekler için, kedilerse ergenler için hazırlar.

7. "Köpekler sizi bebekler için, kedilerse ergenler için hazırlar.

8. "Şu anda stressiz bir alana giriyorsunuz. -Bir sniper tarafından bundan emin oluyoruz :)"

8. "Şu anda stressiz bir alana giriyorsunuz. -Bir sniper tarafından bundan emin oluyoruz :)"

9. "Halıyı yemek kesinlikle yasaktır!"

9. "Halıyı yemek kesinlikle yasaktır!"

10. "Size ne derse desin kediyi sakın salmayın."

10. "Size ne derse desin kediyi sakın salmayın."
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11. "Asansör çalışmazsa hafifce zıplayın ve çalışacaktır."

11. "Asansör çalışmazsa hafifce zıplayın ve çalışacaktır."

12. "3 dakikadan fazla zaman harcıyorsanız 2 adet pizza söylemeniz rica olunur. Yoksa sizi vuracağız :)"

12. "3 dakikadan fazla zaman harcıyorsanız 2 adet pizza söylemeniz rica olunur. Yoksa sizi vuracağız :)"

13. Açıklamaya gerek yok.

13. Açıklamaya gerek yok.

14. "Hayır!"

14. "Hayır!"

15. "Sıkıcı bir iş toplantısı yapılmaktadır. Lütfen bizi rahatsız edin."

15. "Sıkıcı bir iş toplantısı yapılmaktadır. Lütfen bizi rahatsız edin."

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