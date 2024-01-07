Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Kayıp robot süpürge! Adı 'Higgins' ve ısırmaz! Lütfen çocuğumuzu eve döndürmemize yardımcı olun."
2. "Aklındakileri paylaşmaktan çekindiğin zaman birisinin bir film toplantısında 'Hadi içerisi köpekbalığı dolu bir tornadoyla ilgili film yapalım,' dediğini hatırlamaya çalış."
3. "Lütfen hassasiyet ve zerafetle idrar yapalım."
4. "Lütfen çalışanlarımıza lahana atmayınız."
5. "Tuvalet kuralları! Günümüzde tuvaletlerin durumunu düşünürsek bu kuralları açıkca sizinle paylaşmamız gerektiği kesin."
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6. "Hepimiz istifa ediyoruz! Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
7. "Bu bir 'dur' tabelası."
8. "20 çocuğu aşmayalım."
9. "Suyun altında nefes almayınız."
10. "Çöpünüzü buraya atınız. Üzgünüz eski sevgiliniz sığmayabilir."
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11. Açıklamaya gerek yok.
12. "Lütfen benimle konuşmayın. Tezimi bitirmem gerekiyor ve benimle konuşursanız kendimi kontrol edemeyip bütün gün sizinle konuşacağım."
13. "Dikkat! İnek düşebilir."
14. "Rahatsız etmeyiniz! Çimenler rüya görüyor."
15. "Dua etmek tanrıyla konuşmanın en iyi yoludur. İzinsiz girmekse en hızlısı."
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