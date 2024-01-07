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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Kayıp robot süpürge! Adı 'Higgins' ve ısırmaz! Lütfen çocuğumuzu eve döndürmemize yardımcı olun."

1. "Kayıp robot süpürge! Adı 'Higgins' ve ısırmaz! Lütfen çocuğumuzu eve döndürmemize yardımcı olun."

2. "Aklındakileri paylaşmaktan çekindiğin zaman birisinin bir film toplantısında 'Hadi içerisi köpekbalığı dolu bir tornadoyla ilgili film yapalım,' dediğini hatırlamaya çalış."

2. "Aklındakileri paylaşmaktan çekindiğin zaman birisinin bir film toplantısında 'Hadi içerisi köpekbalığı dolu bir tornadoyla ilgili film yapalım,' dediğini hatırlamaya çalış."

3. "Lütfen hassasiyet ve zerafetle idrar yapalım."

3. "Lütfen hassasiyet ve zerafetle idrar yapalım."

4. "Lütfen çalışanlarımıza lahana atmayınız."

4. "Lütfen çalışanlarımıza lahana atmayınız."

5. "Tuvalet kuralları! Günümüzde tuvaletlerin durumunu düşünürsek bu kuralları açıkca sizinle paylaşmamız gerektiği kesin."

5. "Tuvalet kuralları! Günümüzde tuvaletlerin durumunu düşünürsek bu kuralları açıkca sizinle paylaşmamız gerektiği kesin."
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6. "Hepimiz istifa ediyoruz! Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

6. "Hepimiz istifa ediyoruz! Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

7. "Bu bir 'dur' tabelası."

7. "Bu bir 'dur' tabelası."

8. "20 çocuğu aşmayalım."

8. "20 çocuğu aşmayalım."

9. "Suyun altında nefes almayınız."

9. "Suyun altında nefes almayınız."

10. "Çöpünüzü buraya atınız. Üzgünüz eski sevgiliniz sığmayabilir."

10. "Çöpünüzü buraya atınız. Üzgünüz eski sevgiliniz sığmayabilir."
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11. Açıklamaya gerek yok.

11. Açıklamaya gerek yok.

12. "Lütfen benimle konuşmayın. Tezimi bitirmem gerekiyor ve benimle konuşursanız kendimi kontrol edemeyip bütün gün sizinle konuşacağım."

12. "Lütfen benimle konuşmayın. Tezimi bitirmem gerekiyor ve benimle konuşursanız kendimi kontrol edemeyip bütün gün sizinle konuşacağım."

13. "Dikkat! İnek düşebilir."

13. "Dikkat! İnek düşebilir."

14. "Rahatsız etmeyiniz! Çimenler rüya görüyor."

14. "Rahatsız etmeyiniz! Çimenler rüya görüyor."

15. "Dua etmek tanrıyla konuşmanın en iyi yoludur. İzinsiz girmekse en hızlısı."

15. "Dua etmek tanrıyla konuşmanın en iyi yoludur. İzinsiz girmekse en hızlısı."

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