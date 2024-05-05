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Galatasaray Sivasspor Karşısında Şov Yaptı! Sarı-Kırmızılılar 3 Puanı 6 Golle Aldı

Galatasaray Sivasspor Karşısında Şov Yaptı! Sarı-Kırmızılılar 3 Puanı 6 Golle Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 20:55

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu geçmesi beklenen mücadelen rahat bir galibiyet çıkarttı. Okan Buruk ve öğrencileri, 3 puanı 6 gole aldı.

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Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasray, Sivasspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasray, Sivasspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Galibiyeti getiren goller, Ziyech, Mertens ve Icardi'nin ikişer golü ile geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise Manaj kaydetti.

Galibiyeti getiren goller, Ziyech, Mertens ve Icardi'nin ikişer golü ile geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise Manaj kaydetti.

Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla puanını 96'ya, galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.

Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla puanını 96'ya, galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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