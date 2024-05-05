Galatasaray Sivasspor Karşısında Şov Yaptı! Sarı-Kırmızılılar 3 Puanı 6 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu geçmesi beklenen mücadelen rahat bir galibiyet çıkarttı. Okan Buruk ve öğrencileri, 3 puanı 6 gole aldı.