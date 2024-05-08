Emre Belözoğlu Beşiktaş Tribünlerinin Küfürlü Tezahüratlarına Tepki Gösterdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, siyah-beyazlı taraftarların küfürlü sözlerine yönelik açıklama yaptı.