Emre Belözoğlu Beşiktaş Tribünlerinin Küfürlü Tezahüratlarına Tepki Gösterdi!
Emre Belözoğlu Beşiktaş Tribünlerinin Küfürlü Tezahüratlarına Tepki Gösterdi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, siyah-beyazlı taraftarların küfürlü sözlerine yönelik açıklama yaptı.
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Beşiktaş, 0-0 sona eren yarı ilk final ilk maçının ardından Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
Zaferi getiren gol, 70. dakikada Ernest Muçi'nin ayağından geldi.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş tribünleri hakkında konuştu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bir bölümünde Belözoğlu'na küfürlü sözler sarf etmişti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, bu anlara dair yorumda bulundu.
"Herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarlarının inşallah anneleri sağdır ve evlerine gidince ellerini benim yerime öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden 'Canları sağ olsun.' dememi bekliyor ama bunu söyleyecek kadar derviş değilim."
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