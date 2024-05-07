Ünlü Astrolog Meral Güven "Anlamsız ve Absürt Ama" Diyerek Şampiyon Takım Tahminini Yineledi
Ünlü Astrolog Meral Güven "Anlamsız ve Absürt Ama" Diyerek Şampiyon Takım Tahminini Yineledi
Ünlü astrolog Meral Güven, son üç yılın şampiyon takımlarını doğru tahmin edince, futbol dünyası tarafından yakın takibe alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, sözlerini 'anlamsız ve absürt ama' diyerek yineledi.
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Spor dünyasının yakından takip ettiği astrologlar arasında Meral Güven başı çekiyor.
Meral Güven'in 2022-2023 sezonuyla ilgili tahmini doğru çıkmıştı.
Yeni sezonda da Meral Güven'den tahminler gelmeye başlamış, futbol dünyası kendisini yakın takibe almıştı.d
Meral Güven, geçtiğimiz günlerde bu sezonda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Güven, "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.
Ünlü astrologdan yeni bir açıklama daha geldi. Güven, yaptığı canlı yayında "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yaptı.
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"Fenerbahçe şampiyon olacak ve mucizeyi gerçekleştirecek."
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Bu kadın cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir adayın öleceği konusunda da bu kadar kesin yorumlar yapmıştı 😂
Takım farksız; gerçekten bir astroloğa bunu soruyor olamazsınız ya. Bu kadar büyüüükk loserlık olamaz. Bu astrologlar da kendilerini nimet sanıyor.
Bence bu saatten sonra mucizeler de işe yaramaz 😂