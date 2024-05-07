Ünlü Astrolog Meral Güven "Anlamsız ve Absürt Ama" Diyerek Şampiyon Takım Tahminini Yineledi

Güven, o zamanlarda yaptığı açıklamalarda 'Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak.' demişti.