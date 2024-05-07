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Ünlü Astrolog Meral Güven "Anlamsız ve Absürt Ama" Diyerek Şampiyon Takım Tahminini Yineledi

Ünlü Astrolog Meral Güven "Anlamsız ve Absürt Ama" Diyerek Şampiyon Takım Tahminini Yineledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 19:07

Ünlü astrolog Meral Güven, son üç yılın şampiyon takımlarını doğru tahmin edince, futbol dünyası tarafından yakın takibe alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven, sözlerini 'anlamsız ve absürt ama' diyerek yineledi.

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Spor dünyasının yakından takip ettiği astrologlar arasında Meral Güven başı çekiyor.

Spor dünyasının yakından takip ettiği astrologlar arasında Meral Güven başı çekiyor.

Bugüne kadar pek çok astrolojik yorumda bulunan Meral Güven, özellikle futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Sebebi ise son 3 yılın tahminlerini doğru tutturmuş olmasaydı.

Meral Güven'in 2022-2023 sezonuyla ilgili tahmini doğru çıkmıştı.

Meral Güven'in 2022-2023 sezonuyla ilgili tahmini doğru çıkmıştı.

Güven, o zamanlarda yaptığı açıklamalarda 'Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak.' demişti.

Yeni sezonda da Meral Güven'den tahminler gelmeye başlamış, futbol dünyası kendisini yakın takibe almıştı.d

Yeni sezonda da Meral Güven'den tahminler gelmeye başlamış, futbol dünyası kendisini yakın takibe almıştı.d

Güven, geçtiğimiz Ağustos ayındaki konuşmasında 'Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak' sözleriyle dikkat çekmişti.

Meral Güven, geçtiğimiz günlerde bu sezonda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Güven, "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.

Meral Güven, geçtiğimiz günlerde bu sezonda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Güven, "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.

Ünlü astrologdan yeni bir açıklama daha geldi. Güven, yaptığı canlı yayında "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yaptı.

Ünlü astrologdan yeni bir açıklama daha geldi. Güven, yaptığı canlı yayında "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yaptı.
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"Fenerbahçe şampiyon olacak ve mucizeyi gerçekleştirecek."

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Elif Karalar

Bu kadın cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir adayın öleceği konusunda da bu kadar kesin yorumlar yapmıştı 😂

BseRM

Takım farksız; gerçekten bir astroloğa bunu soruyor olamazsınız ya. Bu kadar büyüüükk loserlık olamaz. Bu astrologlar da kendilerini nimet sanıyor.

Tuncay

Bence bu saatten sonra mucizeler de işe yaramaz 😂