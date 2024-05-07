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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sponsoru Dev Firma İflasını İlan Etti

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sponsoru Dev Firma İflasını İlan Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 13:34

Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerine sponsorluk GKN Kargo'nun mahkeme kadarıyla iflası açıklandı.

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Pandemi sürecinin parlayan yıldızlarından olan lojistik ve kargo firmaları son dönemde maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Pandemi sürecinin parlayan yıldızlarından olan lojistik ve kargo firmaları son dönemde maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiriyor.

İflas eden şirketler listesine bir yenisi daha eklendi.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev takımlara sponsor olan GKN Kargo, ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev takımlara sponsor olan GKN Kargo, ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Şirket, mali açıdan zor geçen süreçte ödemelerine yönelik konkordato kararı almak isterken, içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağına karar veren mahkeme, iflas kararı açıkladı.

Şirket, mali açıdan zor geçen süreçte ödemelerine yönelik konkordato kararı almak isterken, içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağına karar veren mahkeme, iflas kararı açıkladı.

Türkiye Gazetesi haberine göre, iflas kararı açıklanan GKN Kargo'nun borç miktarının 563 milyon lira olduğu ortaya çıkarken, 50 milyon liraya yakın kısmı da Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un alacakları.

Şirketin kayıtlı 2 aracı gözükürken, şirket sahibi Gökhan Akyürek’in zor süreçlere kadar özel jetle yaptığı seyahatlerden de Vatanjet Havacılık A.Ş.'nin 29 bin lira alacağı olduğu mahkeme bilgileri içinde yer aldı.

Şirketin kayıtlı 2 aracı gözükürken, şirket sahibi Gökhan Akyürek’in zor süreçlere kadar özel jetle yaptığı seyahatlerden de Vatanjet Havacılık A.Ş.'nin 29 bin lira alacağı olduğu mahkeme bilgileri içinde yer aldı.
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