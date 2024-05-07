Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sponsoru Dev Firma İflasını İlan Etti

Türkiye Gazetesi haberine göre, iflas kararı açıklanan GKN Kargo'nun borç miktarının 563 milyon lira olduğu ortaya çıkarken, 50 milyon liraya yakın kısmı da Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un alacakları.