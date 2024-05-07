Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sponsoru Dev Firma İflasını İlan Etti
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sponsoru Dev Firma İflasını İlan Etti
Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerine sponsorluk GKN Kargo'nun mahkeme kadarıyla iflası açıklandı.
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Pandemi sürecinin parlayan yıldızlarından olan lojistik ve kargo firmaları son dönemde maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev takımlara sponsor olan GKN Kargo, ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
Şirket, mali açıdan zor geçen süreçte ödemelerine yönelik konkordato kararı almak isterken, içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağına karar veren mahkeme, iflas kararı açıkladı.
Şirketin kayıtlı 2 aracı gözükürken, şirket sahibi Gökhan Akyürek’in zor süreçlere kadar özel jetle yaptığı seyahatlerden de Vatanjet Havacılık A.Ş.'nin 29 bin lira alacağı olduğu mahkeme bilgileri içinde yer aldı.
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