Arda Turan TFF 1. Lig'de Sezona Damga Vuran Caner Erkin'in Transfer Detaylarını Anlattı!
Arda Turan TFF 1. Lig'de Sezona Damga Vuran Caner Erkin'in Transfer Detaylarını Anlattı!
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ile TV100 ekranlarında 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Turan, Erkin'in transfer olma sürecini anlattı.
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Bu sezon TFF 1. Lig'de ortaya koyduğu müthiş performansla tarihinin en büyük başarısını yakalayan Eyüpspor'da gündem Arda Turan.
Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında tüm dikkatleri üzerine çeken eski futbolcu, elde edilen zaferin sırlarını paylaştı.
Oyuncuları nasıl transfer ettiğine değinen Turan, "Caner benim ekibe sormadan yaptığım tek transfer." dedi ve başarılı sol bek hakkında şunları söyledi 👇
“Caner’i tanımadıkları için ilk başta şüpheleri vardı. Benim ekibime sormadan yaptığım tek transferdir Caner. Bizde bütün transferler 10 kişilik ekiple yapılır. Sağ olsun Fatih Kulaksız bana çok yardımcı olmuştur.
Bir gün ağır bir antrenman yaptık. Caner ayakkabıyı çıkartmış, her taraf kan. “Bırak” demişler, “Bırakmam antrenmanı” demiş. Yardımcım “Bu nasıl bir çocuk, futbol manyağı çıktı" dedi."
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İstanbul temsilcisi ile 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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