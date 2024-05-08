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Ali Koç'un Megafonla Taraftara Seslenişi Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Marcel Tisserand'ı Şaşkınlığa Uğratmış

Ali Koç'un Megafonla Taraftara Seslenişi Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Marcel Tisserand'ı Şaşkınlığa Uğratmış

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 11:56

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marcel Tisserand Youtube'da Masterclasstv'nin konuğu oldu. 31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Türkiye kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. (Nafi Alpay)

Kaynak: https://twitter.com/alpaynafi
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Eylül 2020'den Ağustos 2022'ye kadar Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand, Türkiye'deki dönemlerini Fransa basınına anlattı.

Eylül 2020'den Ağustos 2022'ye kadar Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand, Türkiye'deki dönemlerini Fransa basınına anlattı.

Sarı-lacivertli kulüple 54 maça çıkan savunma oyuncusu, Süper Lig'in dinamiklerini, kulüp yönetimini ve taraftarların tutumlarını paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüple 54 maça çıkan savunma oyuncusu, Süper Lig'in dinamiklerini, kulüp yönetimini ve taraftarların tutumlarını paylaştı.

31 yaşındaki futbolcu, Ali Koç'un 18 Ekim 2021'de Trabzonspor deplasmanı dönüşünde megafon ile taraftara seslendiği anların kendisinde şaşkınlık yarattığına değindi 👇

31 yaşındaki futbolcu, Ali Koç'un 18 Ekim 2021'de Trabzonspor deplasmanı dönüşünde megafon ile taraftara seslendiği anların kendisinde şaşkınlık yarattığına değindi 👇

Türkiye’de Fenerbahçe forması giydiğim dönemde beni en çok etkileyen olay Trabzonspor ile oynadığımız maç sonrası yaşananlar oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe’nin en büyük düşmanı. Galatasaray’dan bile daha büyük bir düşman. Bu takımlar arasında her sezon olduğu gibi şampiyonluk açısından önemli bir maça çıktık ve biz o maçı ufak bir haksızlıkla kaybettik. İstanbul’a döndüğümüzde havaalanında basın toplantısı gerçekleştirdik. Yaklaşık 5-10 bin taraftar ve basın mensupları vardı. Gece 2 ya da 3 olmalı. Tüm basın orada. Başkanın elinde megafon ‘Hakkımızı yediler vs.’ diye bağırıyordu. Benim o an tek isteğim bir an evvel eve gitmekti. Bir numaralı düşmanımıza karşı kaybetmişiz, Türkler zaten böyle durumlarda öfkeli oluyorlar... Havaalanına bir geldik, her yer tıklım tıklım. Gecenin bir yarısı… kulüp, taraftarları havaalanına çağırmış. Ben hayatımda böyle bir olaya şahit olmadım.”

"Büyük takım büyük reaksiyon"

"Büyük takım büyük reaksiyon"

“Başkan ‘bizi bu şekilde yıldıramayacaksınız, daha çok maç var vs.’ diye sözlerini sürdürdü. Başkandan sonra teknik direktör de bir şeyler söyledi. Aslında teknik direktörün konuşmak gibi bir planı yoktu ama susmak gibi bir seçeneği de yoktu, konuşmak zorundaydı. Daha sonra takım kaptanı Mesut Özil söz aldı. Bütün bunlar gece 3’te yaşanıyor. Maç oynamışız, yol yapmışız, yorgunuz.. hiç kolay değil. Böyle bir olay yaşadıktan sonra büyük bir takıma geldiğimi daha iyi anladım. Büyük takım, büyük reaksiyon. Fenerbahçe taraftarının iyi bir duruşu var. İyi oynuyorsan da, kötü oynuyorsan da her şeyi yüzüne söylüyorlar.”

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