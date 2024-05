Ali Koç'un Megafonla Taraftara Seslenişi Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Marcel Tisserand'ı Şaşkınlığa Uğratmış

“Türkiye’de Fenerbahçe forması giydiğim dönemde beni en çok etkileyen olay Trabzonspor ile oynadığımız maç sonrası yaşananlar oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe’nin en büyük düşmanı. Galatasaray’dan bile daha büyük bir düşman. Bu takımlar arasında her sezon olduğu gibi şampiyonluk açısından önemli bir maça çıktık ve biz o maçı ufak bir haksızlıkla kaybettik. İstanbul’a döndüğümüzde havaalanında basın toplantısı gerçekleştirdik. Yaklaşık 5-10 bin taraftar ve basın mensupları vardı. Gece 2 ya da 3 olmalı. Tüm basın orada. Başkanın elinde megafon ‘Hakkımızı yediler vs.’ diye bağırıyordu. Benim o an tek isteğim bir an evvel eve gitmekti. Bir numaralı düşmanımıza karşı kaybetmişiz, Türkler zaten böyle durumlarda öfkeli oluyorlar... Havaalanına bir geldik, her yer tıklım tıklım. Gecenin bir yarısı… kulüp, taraftarları havaalanına çağırmış. Ben hayatımda böyle bir olaya şahit olmadım.”