Ali Koç'un Megafonla Taraftara Seslenişi Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Marcel Tisserand'ı Şaşkınlığa Uğratmış
Ali Koç'un Megafonla Taraftara Seslenişi Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Marcel Tisserand'ı Şaşkınlığa Uğratmış
Kaynak: https://twitter.com/alpaynafi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marcel Tisserand Youtube'da Masterclasstv'nin konuğu oldu. 31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Türkiye kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. (Nafi Alpay)
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Eylül 2020'den Ağustos 2022'ye kadar Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand, Türkiye'deki dönemlerini Fransa basınına anlattı.
Sarı-lacivertli kulüple 54 maça çıkan savunma oyuncusu, Süper Lig'in dinamiklerini, kulüp yönetimini ve taraftarların tutumlarını paylaştı.
31 yaşındaki futbolcu, Ali Koç'un 18 Ekim 2021'de Trabzonspor deplasmanı dönüşünde megafon ile taraftara seslendiği anların kendisinde şaşkınlık yarattığına değindi 👇
"Büyük takım büyük reaksiyon"
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