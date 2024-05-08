Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması!
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması!
Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında gösterilen Aziz Yıldırım, yakın zamanda gerçekleştirilecek seçime dair konuştu. Bir süredir Yıldırım'ın seçimde aday olacağı öne sürülüyordu.
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Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansından bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurula çevrildi.
Şu ana kadar sadece Sadettin Saran, "adayım" dese de Ali Koç'un yeniden seçime girip girmeyeceği merak konusu.
Saran, Ali Koç'un aday olacağını belirtmesi halinde seçime girmeyeceğini belirtirken Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.
Yıldırım, aday olacağı yönündeki iddiaları yalanladı 👇
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