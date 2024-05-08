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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkan Adaylığı Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 14:27

Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında gösterilen Aziz Yıldırım, yakın zamanda gerçekleştirilecek seçime dair konuştu. Bir süredir Yıldırım'ın seçimde aday olacağı öne sürülüyordu.

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Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansından bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurula çevrildi.

Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansından bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurula çevrildi.

Şu ana kadar sadece Sadettin Saran, "adayım" dese de Ali Koç'un yeniden seçime girip girmeyeceği merak konusu.

Şu ana kadar sadece Sadettin Saran, "adayım" dese de Ali Koç'un yeniden seçime girip girmeyeceği merak konusu.

Saran, Ali Koç'un aday olacağını belirtmesi halinde seçime girmeyeceğini belirtirken Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

Saran, Ali Koç'un aday olacağını belirtmesi halinde seçime girmeyeceğini belirtirken Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, aday olacağı yönündeki iddiaları yalanladı 👇

Yıldırım, aday olacağı yönündeki iddiaları yalanladı 👇

'Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.'

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