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Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Üst Üste İkinci Kez Finale Yükseldi!

Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Üst Üste İkinci Kez Finale Yükseldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 09:20

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Fiorentina, Club Brugge deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İtalyan temsilcisi, bu sonuçla adını finale yazdırmayı başardı.

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UEFA Konferans Ligi Yarı Finali rövanş maçında, ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.

UEFA Konferans Ligi Yarı Finali rövanş maçında, ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.

Hakem Halil Umut Meler'in görev aldığı karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Hakem Halil Umut Meler'in görev aldığı karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

İtalyan ekip, 85'te Lucas Beltran'ın penaltıdan bulduğu golle, mücadeleye denge getirdi.

İtalyan ekip, 85'te Lucas Beltran'ın penaltıdan bulduğu golle, mücadeleye denge getirdi.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve Fiorentina, toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve Fiorentina, toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı.

Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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