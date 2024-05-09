Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Üst Üste İkinci Kez Finale Yükseldi!
Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Üst Üste İkinci Kez Finale Yükseldi!
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UEFA Konferans Ligi Yarı Finali rövanş maçında, ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.
Hakem Halil Umut Meler'in görev aldığı karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.
İtalyan ekip, 85'te Lucas Beltran'ın penaltıdan bulduğu golle, mücadeleye denge getirdi.
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve Fiorentina, toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı.
Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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