Bonus Maddesi Devreye Girdi! Finale Çıkan Arda Güler'den Fenerbahçe'ye Müjdeli Haber
Bonus Maddesi Devreye Girdi! Finale Çıkan Arda Güler'den Fenerbahçe'ye Müjdeli Haber
Fenerbahçe, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesiyle kasasını dolduracak. Sarı-lacivertliler, bu geliri Arda Güler'in sözleşmesine eklenen bonus maddesiyle elde edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Yaz transfer döneminde Arda Güler'i bonuslarla birlikte 30 milyon euroya Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, İspanyol devinin finale adını yazdırmasıyla önemli bir gelirin sahibi olacak.
Fenerbahçe, satışa eklenen madde sayesinde Real Madrid'den 2.2 milyon euro civarında bir daha ödeme alacak.
Benzer bir anlaşma, Galatasaray'ın Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için de yapılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Münih finale çıksaydı yaklaşık 3.7 milyon euronun sahibi olacaktı.
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