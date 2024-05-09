Real Madrid'in Yıldızı Vinicius Kimmich'e Sataşmadan Duramadı!
Real Madrid'in Yıldızı Vinicius Kimmich'e Sataşmadan Duramadı!
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius ile Bayern Münih'in başarılı orta sahası Kimmich, taç atışı sırasında gerginlik yaşadı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Real Madrid, ilk maçtaki 2-2'lik beraberliğin ardından Bayern'i evinde 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-3'lük skorla turu geçerek kupaya bir adım daha yaklaştı.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bir taç atışında Kimmich, topu Vinicius'a vermek istedi fakat Brezilyalı ısrarla topu almadı.
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