Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid'in Yıldızı Vinicius Kimmich'e Sataşmadan Duramadı!

Real Madrid'in Yıldızı Vinicius Kimmich'e Sataşmadan Duramadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 12:38

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius ile Bayern Münih'in başarılı orta sahası Kimmich, taç atışı sırasında gerginlik yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Real Madrid, ilk maçtaki 2-2'lik beraberliğin ardından Bayern'i evinde 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-3'lük skorla turu geçerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Real Madrid, ilk maçtaki 2-2'lik beraberliğin ardından Bayern'i evinde 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-3'lük skorla turu geçerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bir taç atışında Kimmich, topu Vinicius'a vermek istedi fakat Brezilyalı ısrarla topu almadı.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bir taç atışında Kimmich, topu Vinicius'a vermek istedi fakat Brezilyalı ısrarla topu almadı.

İkili arasındaki yaşananlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın