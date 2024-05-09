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Balotelli'nin Eski Sevgilisi Raffaella Fico'dan Cristiano Ronaldo İtirafı

Balotelli'nin Eski Sevgilisi Raffaella Fico'dan Cristiano Ronaldo İtirafı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:58

Mario Balotelli'nin kızı Pia'nın annesi Raffaella Fico, katıldığı bir televizyon programında özel hayatından bahsetti. Raffaella, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

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Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giyen, şu anda da kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Mario Balotelli'nin eski sevgilisi Raffaella Fico, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giyen, şu anda da kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Mario Balotelli'nin eski sevgilisi Raffaella Fico, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Monica Setta'nın konuğu olan model, ilk erkek arkadaşının Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı!

İtalya'da Monica Setta'nın konuğu olan model, ilk erkek arkadaşının Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı!

Rafaell, Portekizli yıldızla olan beraberliğini şöyle anlattı: "20'li yaşlarımın başındaydım. Bir etkinlik için Sardunya'ya gitmiştim. Orada onunla tanıştım. Bana yaklaştı ve benimle flört etmeye başladı. Birbirimize numaralarımızı verdik ve hikaye böyle başladı.

Rafaell, Portekizli yıldızla olan beraberliğini şöyle anlattı: "20'li yaşlarımın başındaydım. Bir etkinlik için Sardunya'ya gitmiştim. Orada onunla tanıştım. Bana yaklaştı ve benimle flört etmeye başladı. Birbirimize numaralarımızı verdik ve hikaye böyle başladı.

Aslında o zaman Ronaldo'yu tanımıyordum. Menajerimle oturuyorduk. Menajerim 'Bakın kim var' deyince dikkatimi çekti.

Aslında o zaman Ronaldo'yu tanımıyordum. Menajerimle oturuyorduk. Menajerim 'Bakın kim var' deyince dikkatimi çekti.

Kalbimde taşıdığım güzel ve yoğun bir hikaye. O benim ilk erkek arkadaşımdı."

Kalbimde taşıdığım güzel ve yoğun bir hikaye. O benim ilk erkek arkadaşımdı."
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Rafaell, 2018'de Novella 2000'e verdiği röportajda da Ronaldo için "11 aydır Cristiano'ya delicesine aşığım. O normal, basit ve sakin bir çocuk" demişti.

Rafaell, 2018'de Novella 2000'e verdiği röportajda da Ronaldo için "11 aydır Cristiano'ya delicesine aşığım. O normal, basit ve sakin bir çocuk" demişti.

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