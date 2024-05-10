Bayer Leverkusen Roma'yı Eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Finalde Yükseldi!
Bayer Leverkusen Roma'yı Eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Finalde Yükseldi!
Kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunun ikinci büyük turnuvasında Bayer Leverkusen - Roma eşleşmesinden galip ayrılan taraf, Alman temsilcisi oldu. Xabi Alonso ve öğrencileri, Bundesliga şampiyonluğunun yanına bir de UEFA Avrupa Ligi Kupası ekleyebilir.
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Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında İtalya Seri A devi Roma'yı konuk etti.
Mücadele, 2-2'lik beraberlikle noktalandı. Ev sahibinin golleri, 83. dakikada Mancini (K.K) ve 90+7. dakikada Stanisic'ten geldi.
Roma'nın skorları ise 43. ve 66. dakikalarda Paredes'in penaltısından geldi.
Bu sonuçla, ilk maçı 2-0 kazanan Bayer, toplamda 4-2'lik üstünlükle adını finale yazdırdı.
Final karşılaşması, 22 Mayıs'ta Dublin'de Bayer ile Atalanta arasında oynanacak.
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