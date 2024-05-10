Bayer Leverkusen Roma'yı Eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Finalde Yükseldi!

Kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunun ikinci büyük turnuvasında Bayer Leverkusen - Roma eşleşmesinden galip ayrılan taraf, Alman temsilcisi oldu. Xabi Alonso ve öğrencileri, Bundesliga şampiyonluğunun yanına bir de UEFA Avrupa Ligi Kupası ekleyebilir.