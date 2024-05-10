Fenerbahçelileri Heyecanlandıracak Haber! Aziz Yıldırım Ekibine "Hazır Olun" Dedi
Fenerbahçelileri Heyecanlandıracak Haber! Aziz Yıldırım Ekibine "Hazır Olun" Dedi
Fenerbahçe'nin haziran ayında yapacağı seçim için geri sayım sürerken Yağız Sabuncuoğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın ekibine 'hazır olun' dediğini aktardı.
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Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada seçimde aday olmayı düşünmediğini ifade etmişti.
Koç'un bu söylemi üzerine Sadettin Saran, başkanlığa talip olduğunu duyurmuştu. Saran, Ali Koç'un seçime girdiği takdirde yarıştan çekileceğini de sözlerine eklemişti.
Bugün ise gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise Koç'un aday olacağını kesin bir dille açıkladı.
Yağız Sabuncuoğlu da Aziz Yıldırım'ın seçim için harekete geçtiğini paylaştı.
Sabuncuoğlu, paylaşımda "Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Candan Tolga Işık, Fenerbahçe'deki son durumu şöyle özetledi: "Saadettin Saran aday olmak için Ali Koç'u, Ali Koç aday olmak için Aziz Yıldırım'ı, Aziz Yıldırım aday olmak için Saadettin Saran'ı bekliyor."
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