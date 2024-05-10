Final Anketi: Avrupa Kupaları'nda Hangi Takım Şampiyon Olur?
Final Anketi: Avrupa Kupaları'nda Hangi Takım Şampiyon Olur?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Dortmund, Avrupa Ligi'nde Atalanta - Bayer Leverkusen, Konferans Ligi'nde ise Olympiakos - Fiorentina karşılaşmaları oynanacak. Peki, bu maçlarda sizce hangi takım kupaya uzanır?
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Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur?
Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olur?
Konferans Ligi'nde kim şampiyon olur?
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