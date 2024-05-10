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Final Anketi: Avrupa Kupaları'nda Hangi Takım Şampiyon Olur?

Final Anketi: Avrupa Kupaları'nda Hangi Takım Şampiyon Olur?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:13

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Dortmund, Avrupa Ligi'nde Atalanta - Bayer Leverkusen, Konferans Ligi'nde ise Olympiakos - Fiorentina karşılaşmaları oynanacak. Peki, bu maçlarda sizce hangi takım kupaya uzanır?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur?

Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olur?

Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olur?

Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olur?

Konferans Ligi'nde kim şampiyon olur?

Konferans Ligi'nde kim şampiyon olur?
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