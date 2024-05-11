Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Sürpriz Karar! Sadettin Saran Adaylıktan Çekildi

Fenerbahçe'de Sürpriz Karar! Sadettin Saran Adaylıktan Çekildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 16:40

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran ile görüştü. Görüşmeden sürpriz bir karar çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Ali Koç'un talebi doğrultusunda Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Ali Koç'un talebi doğrultusunda Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

İkili arasındaki görüşme sona erdi.

İkili arasındaki görüşme sona erdi.

Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığını ifade etti.

Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığını ifade etti.

Bu kararla Sadettin Saran da adaylıktan çekildi. Saran, Ali Koç'un aday olması halinde seçime girmeyeceğini belirtmişti.

Bu kararla Sadettin Saran da adaylıktan çekildi. Saran, Ali Koç'un aday olması halinde seçime girmeyeceğini belirtmişti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
8
3
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın