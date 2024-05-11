Fenerbahçe'de Sürpriz Karar! Sadettin Saran Adaylıktan Çekildi
Fenerbahçe'de Sürpriz Karar! Sadettin Saran Adaylıktan Çekildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran ile görüştü. Görüşmeden sürpriz bir karar çıktı.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Ali Koç'un talebi doğrultusunda Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
İkili arasındaki görüşme sona erdi.
Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığını ifade etti.
Bu kararla Sadettin Saran da adaylıktan çekildi. Saran, Ali Koç'un aday olması halinde seçime girmeyeceğini belirtmişti.
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