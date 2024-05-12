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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış 🙌🏻

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1. Maç sonucu: 2-2

1. Maç sonucu: 2-2
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2. Euroleague tarihinin en gergin Dörtlü Final'i oynanabilir.

2. Euroleague tarihinin en gergin Dörtlü Final'i oynanabilir.
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3. Beşiktaşlılar için çok zorlu bir sezon oldu.

3. Beşiktaşlılar için çok zorlu bir sezon oldu.
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4. Gerçekten bedava olması.

4. Gerçekten bedava olması.
twitter.com

5. Bir de daha adı yazılmayanlar var.

5. Bir de daha adı yazılmayanlar var.
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6. Ali Koç, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

6. Ali Koç, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
twitter.com

7. Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede ne konuşuldu bilemiyoruz.

7. Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede ne konuşuldu bilemiyoruz.
twitter.com

8. 14 sene 0 kupa...

8. 14 sene 0 kupa...
twitter.com

9. Gider mi?

9. Gider mi?
twitter.com

10. Dayanamadı yaptı, belki de şampiyonluk gitti.

10. Dayanamadı yaptı, belki de şampiyonluk gitti.
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11. Tek kelimeyle inanılmaz.

11. Tek kelimeyle inanılmaz.
twitter.com

12. Fenerbahçeliler için kabus.

12. Fenerbahçeliler için kabus.
twitter.com

13. Ne günlerdi.

13. Ne günlerdi.
twitter.com

14. Kimse tahmin edemezdi herhalde.

14. Kimse tahmin edemezdi herhalde.
twitter.com

15. Biraz abartmış gibi.

15. Biraz abartmış gibi.
twitter.com
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16. Başkan, çok iddialı konuşuyor.

16. Başkan, çok iddialı konuşuyor.
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17. Kesinlikle.

17. Kesinlikle.
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18. Ferdi Türkiye Kupası'nı aldı en azından ama Kane...

18. Ferdi Türkiye Kupası'nı aldı en azından ama Kane...
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19. Herkesin aklına o geldi. Alman pilot, 2022'de emekliliğe ayrılmıştı.

19. Herkesin aklına o geldi. Alman pilot, 2022'de emekliliğe ayrılmıştı.
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20. Abdülkerim bile yanında küçük kalıyor öyle bir büyüklük.

20. Abdülkerim bile yanında küçük kalıyor öyle bir büyüklük.
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