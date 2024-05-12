Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış 🙌🏻
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1. Maç sonucu: 2-2
2. Euroleague tarihinin en gergin Dörtlü Final'i oynanabilir.
3. Beşiktaşlılar için çok zorlu bir sezon oldu.
4. Gerçekten bedava olması.
5. Bir de daha adı yazılmayanlar var.
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6. Ali Koç, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
7. Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede ne konuşuldu bilemiyoruz.
8. 14 sene 0 kupa...
9. Gider mi?
10. Dayanamadı yaptı, belki de şampiyonluk gitti.
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11. Tek kelimeyle inanılmaz.
12. Fenerbahçeliler için kabus.
13. Ne günlerdi.
14. Kimse tahmin edemezdi herhalde.
15. Biraz abartmış gibi.
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16. Başkan, çok iddialı konuşuyor.
17. Kesinlikle.
18. Ferdi Türkiye Kupası'nı aldı en azından ama Kane...
19. Herkesin aklına o geldi. Alman pilot, 2022'de emekliliğe ayrılmıştı.
20. Abdülkerim bile yanında küçük kalıyor öyle bir büyüklük.
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