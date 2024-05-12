Ünlü Şarkıcı Semicenk Bir Konserinde TSK'ye Atfettiği Şarkıyla Dinleyenlerine Gurur Dolu Anlar Yaşattı

Ünlü şarkıcı Semicenk, Türk pop müziğine getirdiği arabesk tınılarla birçok dinleyicinin beğenisini kazanmış bir sanatçı olarak tanınmakta ve güncel olarak ülke genelinde konserler vermeye devam ediyor. Daha önce de geçmiş konserlerinden birinde aile üyelerinin TSK mensubu olduğunu olduğuna dair yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.