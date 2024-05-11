İki Yıldır Polonya'da Yaşayan TikTok Kullanıcısının Geçirdiği Sürede Ülke Hakkında Öğrendikleri Şaşırttı

Polonya'da yaşayan genç TikTok kullanıcısı, orada geçirdiği sürede Polonya hakkında öğrendiği ilginç bilgileri paylaştığı bir video yükledi. Polonya hakkında bilinmeyenlerin paylaşıldığı videoda öğrenilenler görenleri şaşırttı.
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İlk olarak Polonya'da 2 yıl evli kalanlara madalya verildiğini açıklayan genç kız buna benzer ilgi çekici bilgileri derleyip takipçileri için paylaştı.
Aşağıda gördüğünüz fotoğraf sizce ne olabilir?
Sizleri daha fazla merakta bırakmadan videoya alalım👇
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