"Bu Kız Bu Çocuğa Nasıl Bakmış?" Sorusunun Cevabı Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Geldi

Medyadan da görmeye alışkın olduğumuz, yer yer aklımızı kurcalayan güzel kızların yanındaki ortalama erkeklerle ilgili açıklama nisskck_ isimli TikTok kullanıcısından geldi. Genç kızın konuyla ilgili paylaştığı videoya katılanlar olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu.