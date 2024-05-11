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"Bu Kız Bu Çocuğa Nasıl Bakmış?" Sorusunun Cevabı Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Geldi

"Bu Kız Bu Çocuğa Nasıl Bakmış?" Sorusunun Cevabı Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 20:31

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Medyadan da görmeye alışkın olduğumuz, yer yer aklımızı kurcalayan güzel kızların yanındaki ortalama erkeklerle ilgili açıklama nisskck_ isimli TikTok kullanıcısından geldi. Genç kızın konuyla ilgili paylaştığı videoya katılanlar olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu.

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Sosyal medya kullacısı sorunu yakışıklı erkeklerin muhabbetinde buldu. Kendi tecrübelerinden de örnekler vererek hem yakışıklı hem komik erkek olamayacağını savundu.

Sosyal medya kullacısı sorunu yakışıklı erkeklerin muhabbetinde buldu. Kendi tecrübelerinden de örnekler vererek hem yakışıklı hem komik erkek olamayacağını savundu.

Böylece herkesin aklını kurcalayan o soruya kendi yorumuyla eğlenceli bir şekilde açıklama getirmiş oldu.

Böylece herkesin aklını kurcalayan o soruya kendi yorumuyla eğlenceli bir şekilde açıklama getirmiş oldu.

Sorumuzun cevabı olan video ;

Gelelim yorumlara👇

Gelelim yorumlara👇

Katılmayanlarlar da oldu demştik

Katılmayanlarlar da oldu demştik
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😂

😂

Neden olmasın?

Neden olmasın?

İlginç bir tespit

İlginç bir tespit

Özgüven de önemli tabi

Özgüven de önemli tabi

Bunlara bakabilirsiniz;

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