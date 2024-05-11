"Bu Kız Bu Çocuğa Nasıl Bakmış?" Sorusunun Cevabı Bir Sosyal Medya Kullanıcısından Geldi

Medyadan da görmeye alışkın olduğumuz, yer yer aklımızı kurcalayan güzel kızların yanındaki ortalama erkeklerle ilgili açıklama nisskck_ isimli TikTok kullanıcısından geldi. Genç kızın konuyla ilgili paylaştığı videoya katılanlar olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu.
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Sosyal medya kullacısı sorunu yakışıklı erkeklerin muhabbetinde buldu. Kendi tecrübelerinden de örnekler vererek hem yakışıklı hem komik erkek olamayacağını savundu.
Böylece herkesin aklını kurcalayan o soruya kendi yorumuyla eğlenceli bir şekilde açıklama getirmiş oldu.
Sorumuzun cevabı olan video ;
Gelelim yorumlara👇
Katılmayanlarlar da oldu demştik
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😂
Neden olmasın?
İlginç bir tespit
Özgüven de önemli tabi
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