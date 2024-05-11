İklim Aktivistleri Yine İş Başında: İki İklim Aktivisti Londra'da Magna Karta'yı Koruyan Camı Kırdı

Magna Carta tarihin ilk yazılı anayasası olarak kabul edilip günümüzde Londra'da cam bir vitrinin ardında muhafaza edilmektedir. 82 ve 85 yaşlarındaki iki iklim aktivisti, iklim değişiminin yaratacağı sorunlara dikkat çekmek için Magna Carta'nın muhafaza edildiği alanda eylemlerini gerçekleştirmeye karar verdi ve anlar video ile kayıt altına alındı.
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Videonun başında camı çekiçle kırmaya başladılar...
Daha sonra iklim felaketlerine dikkat çekme amacıyla giydikleri tişört ve tuttukları pankartla poz verdiler. En sonunda ise onları video kaydına alanlara da ''idari yetkinin kötüye kullanımına karşı olduklarını'' söylediler.
İşte Magna Carta'yı koruyan camın kırıldığı o anlar;
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