İklim Aktivistleri Yine İş Başında: İki İklim Aktivisti Londra'da Magna Karta'yı Koruyan Camı Kırdı

Magna Carta tarihin ilk yazılı anayasası olarak kabul edilip günümüzde Londra'da cam bir vitrinin ardında muhafaza edilmektedir. 82 ve 85 yaşlarındaki iki iklim aktivisti, iklim değişiminin yaratacağı sorunlara dikkat çekmek için Magna Carta'nın muhafaza edildiği alanda eylemlerini gerçekleştirmeye karar verdi ve anlar video ile kayıt altına alındı.