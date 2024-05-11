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İklim Aktivistleri Yine İş Başında: İki İklim Aktivisti Londra'da Magna Karta'yı Koruyan Camı Kırdı

İklim Aktivistleri Yine İş Başında: İki İklim Aktivisti Londra'da Magna Karta'yı Koruyan Camı Kırdı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 16:00

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Magna Carta tarihin ilk yazılı anayasası olarak kabul edilip günümüzde Londra'da cam bir vitrinin ardında muhafaza edilmektedir. 82 ve 85 yaşlarındaki iki iklim aktivisti, iklim değişiminin yaratacağı sorunlara dikkat çekmek için Magna Carta'nın muhafaza edildiği alanda eylemlerini gerçekleştirmeye karar verdi ve anlar video ile kayıt altına alındı.

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Videonun başında camı çekiçle kırmaya başladılar...

Videonun başında camı çekiçle kırmaya başladılar...

Daha sonra iklim felaketlerine dikkat çekme amacıyla giydikleri tişört ve tuttukları pankartla poz verdiler. En sonunda ise onları video kaydına alanlara da ''idari yetkinin kötüye kullanımına karşı olduklarını'' söylediler.

Daha sonra iklim felaketlerine dikkat çekme amacıyla giydikleri tişört ve tuttukları pankartla poz verdiler. En sonunda ise onları video kaydına alanlara da ''idari yetkinin kötüye kullanımına karşı olduklarını'' söylediler.

İşte Magna Carta'yı koruyan camın kırıldığı o anlar;

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gveg

Bunlar da ayrı mal. Ulan Magna Carta ile iklimin ne alakası var, gidip fabrika önünde, milyonlarca litre kimyasal atık ve çöp taşıyıp boşaltan gemilerde yapı... Devamını Gör

Bozkurt

İklim eylemcilerinin aptallıklarına dikkat çekmek için bir kamu spotu yapılmalı. Çocukluk travması, protein eksikliği, aşı karşıtlığı gibi şeylerin bünye üze... Devamını Gör

ömer

Gider ayak bir iz bırakalım demişler pammık nenem sen napcan iklimi falan bu saatten sonra ver elini öpem 😅😅😅