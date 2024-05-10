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Eurovision'da Yunanistan'ın Temsilcisi Marina Satti Uyuyarak İsrailli Yarışmacı Eden Golan'ı Protesto Etti

Eurovision'da Yunanistan'ın Temsilcisi Marina Satti Uyuyarak İsrailli Yarışmacı Eden Golan'ı Protesto Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:02

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İsrail-Filistin arasındaki gerilim dünya çapında haberlere konu olmaya devam ediyor. Eurovision yarışmasında İsrailli yarışmacının sahnedeyken protesto edildiği anlar paylaşılmıştı. Bir İsrail protestosu da Yunanistan'ın temsilcisinden geldi.

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Bu yıl İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Eurovison yarışmasında Yunanistan'ı temsil eden sanatçı Marina Satti oldu. Sanatçı sahne performansıyla final biletini almayı başardı, ayrıca performansındaki geleneksel ezgiler de dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu yıl İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Eurovison yarışmasında Yunanistan'ı temsil eden sanatçı Marina Satti oldu. Sanatçı sahne performansıyla final biletini almayı başardı, ayrıca performansındaki geleneksel ezgiler de dikkatleri üzerine çekmişti.

İsrail temsilcisi Eden Golan da final bileti almayı başaran yarışmacılar arasına girmeyi başardı. Sanatçının sahnedeyken protesto edildiği anlar paylaşılmıştı.

İsrail temsilcisi Eden Golan da final bileti almayı başaran yarışmacılar arasına girmeyi başardı. Sanatçının sahnedeyken protesto edildiği anlar paylaşılmıştı.

Düzenlenen Eurovision basın toplantısında ise Marina Satti, İsrail'i sanatçıyı mimikleriyle tiye aldı. Uyuma haraketleri yaparak kafasını masaya koyan Marina Satti, İsrail temsilcisi Eden Golan konuşmasını bitirene kadar kafasını kaldırmadı. Sanatçının bu protestosu güne damgasını vurdu.

Düzenlenen Eurovision basın toplantısında ise Marina Satti, İsrail'i sanatçıyı mimikleriyle tiye aldı. Uyuma haraketleri yaparak kafasını masaya koyan Marina Satti, İsrail temsilcisi Eden Golan konuşmasını bitirene kadar kafasını kaldırmadı. Sanatçının bu protestosu güne damgasını vurdu.

Güne damga vuran video👇

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