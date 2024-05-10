Görüş Bildir
Haberler
Video
Şoförü Sadık Kutlu'nun Ağzından Atatürk'ün Ayran İkram Ettiği İmamla Yaptığı İçki Diyaloğu

Şoförü Sadık Kutlu'nun Ağzından Atatürk'ün Ayran İkram Ettiği İmamla Yaptığı İçki Diyaloğu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:42

İçerik Devam Ediyor

Mustafa Kemal Atatürk halkın içine girmeyi halkla diyaloğa girmeyi seven bir liderdi. Yaptığı pek çok yurt gezisinde de çiftçisinden esnafına, öğretmeninden işçisine toplumun pek çok farklı kesiminden insanlarla girdiği diyaloglar pek çok kaynakta mevcut. Şoförü Sadık Kutlu da Ulu Önder'in pek çok gezisine refakat etmiş sayılı insanlardan. Atatürk'ün bir imamla içki ve içkinin dindeki yeri hakkında yaptığı sohbet de nesilden nesle aktarılacak kıymette.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Atatürk halkın içine girmeyi seven, onların taleplerini dinlerken sohbet etmeyi de ihmal etmeyen bir devlet adamıydı.

Atatürk halkın içine girmeyi seven, onların taleplerini dinlerken sohbet etmeyi de ihmal etmeyen bir devlet adamıydı.

Şoförü de Atatürk'ün bir imamla olan diyaloğunu şöyle aktarıyor 👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
28
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın