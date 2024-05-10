Şoförü Sadık Kutlu'nun Ağzından Atatürk'ün Ayran İkram Ettiği İmamla Yaptığı İçki Diyaloğu

Mustafa Kemal Atatürk halkın içine girmeyi halkla diyaloğa girmeyi seven bir liderdi. Yaptığı pek çok yurt gezisinde de çiftçisinden esnafına, öğretmeninden işçisine toplumun pek çok farklı kesiminden insanlarla girdiği diyaloglar pek çok kaynakta mevcut. Şoförü Sadık Kutlu da Ulu Önder'in pek çok gezisine refakat etmiş sayılı insanlardan. Atatürk'ün bir imamla içki ve içkinin dindeki yeri hakkında yaptığı sohbet de nesilden nesle aktarılacak kıymette.